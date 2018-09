To personer pågrepet for svanedrap

Sørlandsidyllen i Søgne fikk seg et skudd for baugen søndag morgen. En båt kjørte etter noen svaner og plaget svanene såpass mye at politiet ble varslet.

– Det viste seg at de tok livet av en av svanene, sier operasjonsleder Eivind Formo ved Agder politidistrikt.

Etter at politiet rett før klokken ti fikk melding om dette, etterforsket de den utover dagen. Nå har de pågrepet to personer for forholdet.

– Ja, vi har pågrepet to personer som det er skjellig grunn til å mistenke for forholdet, sier Formo.

Det er en person i 30-årene og en i 40-årene.

– Nå skal vi avhøre dem, snakke med vitnene og så må den videre etterforskningen vise hva som har skjedd, sier Formo.

Fra tid til annen opplever politiet at enkelte plager svaner.

– Det er jo et straffbart forhold, så vi ser alvorlig på denne saken, sier Formo.