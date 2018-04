Det er arkeologer som har gjort funnet av det de karakteriserer som en «fusketerning».

Norsk institutt for kulturminneforskning kom over terningen under utgravinger på Øvre Korskirkeallmenning i Vågsbunnen, skriver Bergens Tidende.

Blant mediene som gir plass til historien fra Bergen er Fox News og The Times. Nettsteder som er opptatt av historie og vitenskap som Ancient Origins og Live Science, vier også treterningen plass.

Mange skjenkestuer

Express i UK har valgt følgende humoristiske vinkling på saken: «Cheating Viking finally caught out 600 years after his death» (Viking tatt for fusk 600 år etter sin død). Flere asiatiske og amerikanske nettsteder formidler også funnet fra Bergen.

– Dette er jo gøy og viser hvor stor interesse det er for Bergen som middelalderby, sier Per Christian Underhaug, som er prosjektleder for deler av utgravningene i Vågsbunnen.

Terningen ble funnet nær et plankedekke som ble avdekket i Øvre Korskirkealmenning og skal være fra 1400-tallet.

– Så med tanke på konteksten og terningens utforming så er det vel like stor sjanse for at noen har kvittet seg med den, som at de har mistet den. Vågsbunnen var en tett befolket bydel med flere skjenkestuer. Det er ikke usannsynlig at det var mye terningspill på disse, sier Underhaug.

Gambling stort problem

Arkeolog Ingrid Rekkavik har skrevet et blogginnlegg om terningen.

– Det som skiller terninger fra andre spillsaker fra middelalder er at utfallet kun blir bestemt av flaks. Dermed egner terninger seg spesielt godt for pengespill, noe det også har blitt brukt til. Faktisk kan det se ut som om spillkulturen var et så stort problem i middelalderens Bergen, at myndighetene så seg nødt til å forby det, skriver Rekkavik.

Ifølge byloven av 1276 kunne kongens ombudsmenn konfiskere penger på bordet og i tillegg kreve alle deltakere for en halv mark (ca. 107 gram) sølv i bot, dersom gambling ble oppdaget.

– Det er likevel ingen grunn til å tro at pengespill ikke var utbredt, skriver arkeologen.

Det er funnet over 30 terninger fra middelalderen i Bergen fra før, men «fusketerningen» er en av de mest spesielle.

De eldste terningene som er funnet i verden er iranske og skal være nærmere 5000 år gamle.