Gutt (10) savnet i Larvik, stor leteaksjon i gang

Leteaksjonen foregår på grensen mellom Larvik og Sandefjord.

– Gutten ble sist observert i hjemmet sitt ved 23.30-tiden, og vi ble varslet drøyt en time senere, sier operasjonsleder Anne Meyer ved Sørøst politidistrikt.

Meyer sier til Aftenposten at det hadde vært et sosialt lag i hjemmet, og at foreldrene meldte gutten savnet like etter midnatt. Det skal ifølge politiet ikke være spesielle omstendigheter rundt det at gutten forsvant.

– Det kan jo hende at gutten har oppsøkt venner eller naboer som ikke er klar over at han er etterlyst. Derfor ber vi om at de som måtte ha fått besøk av 10-åringen om straks å ta kontakt med politiet, sier Meyer.

Politiet har opprettet kommandoplass i Skallebergveien.

Store letemannskap

Gjennom hele natten har patruljer fra Norske redningshunder, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret og Røde Kors Hjelpekorps vært i søk sammen med politiets egne mannskap og hundepatruljer.

Et Sea King regningshelikopter fra Rygge er også satt inn i letingen. Det har et varmesøkende kamera i tilfelle den savnede skal være ute i terrenget.

– Vi fortsetter letingen i dag, og bytter ut de mannskapene som har lett i hele natt. Vi holder på helt til vi finner gutten. Denne saken har største prioritet, det er alltid dramatisk når folk blir borte, sier Meyer.

Ved 07-tiden søndag var gutten ennå ikke funnet.