Styret i Norske Skog vil trolig begjære selskapet konkurs

"Etter kunngjøringen fra Aker og Oceanwood, er rekapitalisering av Norske Skog et usannsynlig mål. Som følge av det vil Norske Skogindustrier trolig begjæres konkurs», skriver styret i Norske Skogindustrier i en børsmelding.

Etter meldingen fra selskapet har aksjen falt med over 60 prosent på Oslo Børs, og handles nå for rekordlave 0,26 kroner aksjen, melder Dagens Næringsliv.

Meldingen kommer samme dag som Aker og hedgefondet Oceanwood i en felles børsmelding meldte at de ønsker å by på datterselskapet Norske Skog AS. Styret poengterer at fabrikkene til Norske Skog vil operere som normalt, og at selskapets partnere kan vente seg samme leveranse.

– Har ventet lenge på muligheten

Framstøtet fra Aker og Oceanwood kom imidlertid overraskende på styreleder i Norske Skogindustrier, Christen Sveaas.

– Det kan bety konkurs, sa han torsdag morgen til Dagens Næringsliv.

I børsmeldingen sier styret at det gleder seg over at Aker sammen med Oceanwood har tatt en rolle sammen i rekapitaliseringen av Norske Skog-gruppen.

– Aker har fulgt Norske Skog i lang tid, men vi har ikke funnet et riktig inngangstidspunkt. Nå som det er mulig med en refinansiering mener vi at det er et veldig godt tidspunkt. Vi har ventet lenge på denne muligheten, uttalte Aker-sjef Øyvind Eriksen under Akers kvartalspresentasjon.

Norske Skogs trøblete tid

Kampen om å få på plass en redningsplan for det konkurstruede selskapet har pågått i svært lang tid.

Restruktureringsplanen som Norske Skog foreslo 18. september, innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer.

I forslaget fikk de sikrede långiverne klart mest, mens de usikrede fikk klart minst.

Ikke overraskende ble dette møtt med en kald skulder hos flertallet av de usikrede kreditorene, noe som igjen truet Norske Skog med konkurs og skifterett. Flere ganger har konsernet måttet utsette nye frister for en ny redningsplan.

For tre uker siden gikk den siste fristen for en ny plan for Norske Skog ut, uten at konsernet og kreditorene noen gang kom til enighet.