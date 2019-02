Navnet på kvinnen som ble drept i Haugesund, er frigitt

(Stavanger Aftenblad): Hereid var bosatt i Bærum, men vokste opp på Karmøy. Familien hadde hus i Haugesund, der de oppholdt seg en del.

67-åringen har vært lærer i den videregående skolen i Asker og Bærum i 40 år, og hun pensjonerte seg for to måneder siden. Familien ber nå om respekt for at de ønsker ro til å bearbeide sorgen. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Fengslingsmøte i dag

Det vil bli avholdt fengslingsmøte i saken i Haugaland tingrett torsdag klokken 13. Politiet vil begjære mannen varetektsfengslet i fire uker.

Politiet har sendt anmodning til retten om å få oppnevnt sakkyndige. De vil foreta en rettspsykiatrisk undersøkelse av den siktede mannen.

Politiet bekrefter at den siktede mannen før drapet prøvde å bryte seg inn i et hus i nærheten av sitt eget hjem. Den avdøde kvinnen har ikke tilknytning til den første hendelsen, presiserer politiet. De vil ikke kommentere hvordan siktede kom seg fra det ene stedet til gravlunden.

Har fått mange tips

Den siktede ble avhørt i går, men politiet ønsker ikke å gå inn på hva han har forklart. Det er ikke planlagt nye avhør av mannen denne uken. I dag vil det bli gjennomført nye vitneavhør, og politiet vil fortsette med rundspørringer og taktiske og tekniske undersøkelser.

Den avdøde kvinnen vil bli obdusert i dag, men det er for tidlig å si når foreløpig obduksjonsrapport foreligger.

Det er kommet inn en rekke tips i saken. Det er fortsatt interessant for politiet å komme i kontakt med folk som har opplysninger knyttet til hendelsen.

Det er opprettet et eget tipsmottak. De som har opplysninger i saken, kan ta kontakt på e-postadressen tips-rogaland@politiet.no eller ringe politiet på telefon 02800.