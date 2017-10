Det er deilig å slippe å bry seg om andre mennesker. Det gir deg mer tid til å bry deg om deg selv.

Som ateist er dette et privilegium jeg nyter daglig, i motsetning til religiøse som ofte har en kodeks de må følge, som for eksempel at en skal «elske sin neste».

Dette er en av mange fordeler med ateisme.

Gjør hva jeg vil

Jeg, en ateist, kan slenge ut stygge ord, vel vitende om at det ikke er et helvete som jeg kommer til på grunn av det.

Jeg gir ikke penger til tiggere, for jeg kommer ikke til himmelen om jeg gjør det. Nei, jeg er en 17 år gammel gutt som gjør hva jeg vil, uten noen konsekvenser.

Det fins mange folk jeg bærer nag mot, ja, til og med hater. I motsetning til religiøse som elsker alle, liker jeg hverken terrorister eller rasister, til tross for min mangel på moral.

Men som alle andre ateister synes jeg de verste av dem alle er de troende.

Synder i stedet

Siden jeg er ateist, hører det selvsagt også med at jeg alltid er den smarteste i rommet.

Det kommer godt med når jeg mobber religiøse for sine ulogiske og ukritiske slutninger.

Som alle andre av mitt slag sparer jeg en flom av tid på ikke å gå i kirken eller be. Den tiden bruker jeg heller på ulike synder og på å lese pretensiøse bøker.

Når jeg hjernevasker vennene mine om denne blasfemien, får jeg ikke dårlig samvittighet, for jeg har heldigvis hverken venner eller samvittighet.

Jeg er nemlig en ateist, så jeg har ingen moral.

(Si ;D advarer mot høy ironifaktor i dette innlegget)

