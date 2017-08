Hvem leverer best på samferdsel? Rødgrønne eller blå? Her er Aftenpostens analyse.

Berit Roald, NTB scanpix

1) Ambisjonene

Onsdag 7. oktober 2008 tar statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) toget til Lysaker stasjon. Her varsler de at regjeringen skal «bygge jernbane og ruste opp veier i et omfang nasjonen aldri har sett maken til».

Det er vanskelig å tenke seg dagens satsing på vei og jernbane uten det som ble et historisk, rødgrønt løft for samferdsel.

De borgerlige svarte at de var imponert over pengeløftet, mindre over hva som faktisk ble bygget.

Foran valget i 2013 gikk de lenger enn de rødgrønne i sine ambisjoner, og valgte i motsetning til Ap og Sp å tidfeste når flere av prosjektene skulle stå ferdig. De foreslo også nye løsninger for sikrere finansiering, ved omorganisering av vei- og baneutbygging.

Overfor Aftenposten ønsket ikke Sp å si noe om sine ambisjoner for landets største, planlagte prosjekter. På veisiden har de vært, og er, mest opptatt av kommunal- og fylkesveier.

Ambisjonene på samferdsel var viktige årsaker til at de blå havnet i regjering. Siden har kappløpet om å satse mest på samferdsel tatt ytterligere av.

I januar 2013 intervjuet Aftenposten partiene på Stortinget om ambisjonene for veier og jernbane. Bare Sp ønsket ikke å svare.

Vurder selv om hvem som har lyktes – og ikke.

2) Gjennomføringskraft

Arbeiderpartiet lanserte storsatsingen på InterCity jernbane. Dagens regjering har stilt pengene til rådighet, og gitt det formelle klarsignalet.

I 2013 ønsket de rødgrønne å skyve planene for Ringeriksbanen ut i det blå. De borgerlige tvang den inn igjen i varmen, som en del av Indre InterCity. Nå er det i gang, men de blå har til prosjektets egen overraskelse utsatt ferdigstillelse.

Mens E6-trasé til Hamar gjennom våtmarksområdet Åkersvika lå i de rødgrønnes regjeringskontorer i flere år, tok de blå en rask avgjørelse. De blå har også tatt tak i valg av flere traseer for store prosjekter, valg som har ligget på vent i mange år. To eksempler er fergefri E39 på Vestlandet og ny Oslofjordtunnel.

Ap trekker frem en liste over veiprosjekter der regjeringen ligger etter planene. Men denne listen var lenger under de rødgrønne.

Gjennomføring er et sterkt kort for de borgerlige. Men de rødgrønne var hemmet av at mange planer for utbygging måtte legges på nytt, etter sulteforing av norsk samferdsel gjennom flere tiår.

Men er det riktig å bruke så mye penger på samferdsel?

Derfor mener Aftenposten-kommentator Andreas Slettholm at svaret er nei.

3) Statsrådene

De rødgrønnes samferdselsministre var alle fra Sp.

Liv Signe Navarsete startet samferdselsløftet. Men var uklar på fremdrift og finansiering av de konkrete prosjektene. Hun varslet at norske veier skulle bygges helhetlig, i praksis ble de bygget stykkevis og delt.

I april 2010 tok Magnhild Meltveit Kleppa fatt i jernbanen, da det var fare for at den kom til å bryte sammen. Hun startet vedlikeholdsløftet, og hun fikk vedtatt byggingen av splitter nytt dobbeltspor Larvik-Porsgrunn (åpnes 2018). En rekke utredninger om å halvere planleggingstid og modernisere beregningen av verdien av veier og jernbane ble satt i gang, og fullført.

Men effektene av rapportene uteble. Og Kleppas utspill om å bygge veier i spleiselag med næringsliv, hennes villighet til å se på nye måter å sikre langsiktig finansiering av veiprosjekter, og hennes lufting av forslag om å ta investeringer i vei ut av statsbudsjettet, fikk nei i egen regjering.

Det første Marit Arnstad gjorde var å skyte ned flere av ambisjonene til Kleppa. Men hun gikk videre på ambisjonene for InterCity.

Ketil Solvik-Olsen skulle realisere Frps gigantiske ambisjoner for norsk samferdsel. Partiets løfter om bompengekutt ble tidlig forhandlet bort.

Men gjennomføringsevnen rundt konkrete prosjekter har samlet sett vært klart større enn under de rødgrønne. Flere veivalg er tatt, avtaler inngått med flere byer om støtte til kollektivutbygging. Vei- og baneutbygging er omorganisert.

For første gang er det kuttet inn på vedlikeholdsetterslepet for vei og bane.

Solvik-Olsen ville at 60 bomselskap skulle bli til ett-to-tre innen 2015. To år forsinket blir 60 bomselskap til fem, i løpet av høsten.

Solvik-Olsen har som første minister reist og møtt lokalbefolkning langs alle landets viktigste veier og jernbanestrekninger.

4) Nytenkning

De blå har med støtte fra Venstre og KrF opprettet Nye Veier, og et stykke på vei gjennomført jernbanereformen. De har også bygget opp et infrastrukturfond på 100 mrd. kroner.

Gevinstene ved reformene er foreløpig uklare. Nye Veier fastholder at deres prognoser ligger 20 prosent under for prosjekter de har overtatt fra Veivesenet. Men de har fått nei fra Veidirektoratet på ønsker om å droppe belysning, bygge smalere motorvei og ikke minst løse frostsikring av veiene på nye måte.

Aps partileder Jonas Gahr Støre vil stanse all jernbaneprivatisering. Han sier at privatisering og oppsplitting ikke er en god løsning når et lite land skal satse stort på jernbane.

Ifølge partikollega Eirik Sivertsen vil det å opprette «særskilte prosjekter i statsbudsjettet» i all hovedsak gjøre samme nytten som Nye Veier, for å sikre gjennomføring og finansiering av vei- og baneprosjekter.

Det har ikke de blå noen tro på.

5) Forutsigbarhet

Både de borgerlige og Ap har stor troverdighet når det gjelder InterCity.

Ap lover også å følge opp alle avtalte veiprosjekter. Overfor Aftenposten fastholder samferdselspolitisk talsmann Eirik Sivertsen at Norge skal ha like gode hovedveier som våre naboland.

Men Sivertsen og partiet har samtidig reist spørsmål om det er nødvendig å bygge de planlagte hovedveiene, fordi teknologi som selvkjørende biler kan endre behovene.

Og mens Ap på Stortinget har vedtatt at E18 vest for Oslo skal bygges som planlagt, ønsker Ap i Oslo omkamp.

Ap vil inntil videre la Nye Veier holde på, men åpner for at regjeringens veiselskap kan bli lagt inn under Statens vegvesen.

Frp og Høyre har, med betydelig press fra Venstre og Kr. F, fulgt opp og forsterket jernbaneambisjonene, ikke minst for vedlikehold. Også store veiprosjekter som E39 (Stavanger-Kristiansand), E18 og E6 ser ut til å komme i havn om planene som nå foreligger blir fulgt opp.

6) Dette lover de nå

Sp sier i sitt partiprogram for 2017–2021, som Ap, at Nye Veier skal få fullføre planlagte investeringer. Så skal videre organisering evalueres. For jernbane skal oppsplitting og konkurranseutsettingen av jernbanetilbudet reverseres.

Sp vil prioritere penger til fylkes- og kommuneveinett, og fjerne flaskehalser. Partiprogrammet sier lite eller ingenting om riksveier.

Hva slags vei- og jernbaneutbygging får Norge med Arbeiderpartiet, Sp, SV og eventuelt MDG i regjering?

Det er høyst usikkert, viser partienes egne transportplaner.

Gjennom Nasjonal transportplan for 2018–2029 øker de borgerlige ambisjonene ytterligere.

Bare for å oppleve at Ap lover å bruke enda mer penger på vei og bane.

I høst har til gjengjeld de borgerlige utsatt ferdigstillelsen av Ytre InterCity og Ringeriksbanen. For den siste har de skyldt på forsinkelser i prosjektet, noe prosjektledelsen ikke forstår noe av. De rødgrønne - som altså ville vrake Ringeriksbanen, lover å få alt tilbake på opprinnelig kurs.