Bjørgvin fengsel i så dårlig stand at deler må stenges

Fengselet ble bygget for 54 år siden som institusjon for psykisk utviklingshemmede. I 2006 ble det gjort om til fengsel, og elleve år senere er den midlertidige løsningen blitt til 90 permanente soningsplasser.

Til tross for nye oppgaver og nytt liv, har det vært dårlig med vedlikehold av bygningene, skriver Bergens Tidende.

– Problemet er at det ikke er gjort skikkelige investeringer i bygningsmassen, bortsett fra ungdomsavdelingen, som ble rehabilitert i 2014. Vi opplever vannlekkasjer, vinduer som faller ut og mose som vokser på tak og vegger, forteller fengselssjef Ørjan Fond. I en kjeller er det laget plankebro for å kunne gå tørrskodd når vannet stiger innendørs. Deler av et bygg er stengt fordi det var for dårlig stand.

De ansatte er utålmodige, og inneklimaet går på helsa løs for flere.

– Hodepine, kløende øyne og luftveisproblemer er det vi oftest får beskjed om, sier nestleder Henrik Seland i Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

– Vi er godt kjent med ­manglene i Bjørgvin fengsel. En større rehabilitering krever at det bevilges midler fra sentralt hold. Alle parter er interessert i en forbedring av situasjonen, sier fungerende regiondirektør Karina Hoff i Kriminalom­sorgen.