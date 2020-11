Bane Nor frifinnes for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken

Bane Nor er frifunnet for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken. Det statlige foretaket dømmes likevel til en bot på 10 millioner kroner.

Bane Nor frifinnes for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

4. nov. 2020 14:41 Sist oppdatert nå nettopp

Det kommer fram i dommen fra Oslo tingrett.

Det var 24. februar i fjor at Even Warsla Meen gikk gjennom et hull i et gjerde og inn i togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo sammen med en 16 år gammel jente og en 15 år gammel kamerat.

Inne i tunnelen klatret de tre ungdommene opp på et parkert tog. Der kom de borti en kjøreledning som var spenningsatt med 15.000 volt.

Even Warsla Meen døde. De to andre ungdommene ble kritisk skadd, men overlevde.

Under rettssaken, som gikk i oktober, var det statlige foretaket tiltalt for uaktsomt drap på Meen og uaktsom skade på de to andre, i forbindelse med at påtalemyndigheten mente at Bane Nor ikke hadde sikret området tilstrekkelig.

Saken gikk til retten etter at Bane Nor kun aksepterte å bli ilagt et forelegg for manglende sikring av området, men ikke for uaktsomt å ha forårsaket Meens død eller skadene på de to som overlevde ulykken.

I dommen skriver tingretten at de ikke er overbevist om at ulykken ikke ville ha skjedd dersom områdesikringen hadde ligget på straffritt nivå.

Retten opprettholder samtidig boten på 10 millioner kroner for den manglende områdesikringen som Bane Nor allerede har vedtatt.

Saken oppdateres.