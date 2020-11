Vi tror vi spiser sunt. Men på hjemmekontor frister det ikke like mye med epler og tomater.

Vi spiser mindre frukt nå under koronaperioden. Vi går sjeldnere til butikken og lunsjer ved kjøkkenbordet i stedet for kantinen. Dette påvirker matvanene våre.

Mangel på emballasje er en av forklaringene vi gir på hvorfor vi spiser mindre frukt og grønt under koronautbruddet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vi liker erter til kjøttpuddingen og agurksalat til torsken. Salat og salsa til taco. Vi spiser mest grønnsaker og salat til middag. Frukt til kvelds og som mellommåltid. Og juice som frokostdrikke.

Men antall porsjoner som spises i snitt hver dag har sunket markant siden 2019. Det samme gjelder hvor mange som spiser frukt og grønt.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt. I høst har 1 av 5 nordmenn spist minst 5 porsjoner frukt, bær og grønnsaker hver dag. I fjor var tallet 1 av 4 i 2019.

Fakta Om undersøkelsen Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) gjennomførte i 2017, 2018 og 2019 en undersøkelse for å kartlegge forbruket av frukt/bær og grønnsaker i ulike europeiske land.

Samme undersøkelsen er gjentatt i 2020.

I 2020 er det lagt inn flere spørsmål relatert til endring av forbruk i

koronaperioden,

Utvalget er 3000 mennesker fra hele landet over 18 år

Metode: Online; PC, lesebrett eller mobile

Undersøkelsen ble gjennomført 4.–18. September, 2020 av Kantar. Kilde: OFG. Vis mer

Vi tror vi spiser sunnere enn vi gjør

– Antall porsjoner har ligget relativt stabilt i de tre foregående årene, så nedgangen tyder på at koronapandemien har hatt en påvirkning, påpeker Gerd Byermoen. Hun er kommunikasjonssjef ved Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Ifølge undersøkelsen tror folk at de ikke har endret forbruket sitt. Noen tror faktisk at de spiser mer frukt og grønt.

– Mange tror de har holdt på gode vaner. Men spiser mindre grønt, fordi de ikke spiser lunsj i kantinen og fordi de ikke kan forsyne seg av jobbfrukten. Det betyr at forbrukere ikke nødvendigvis har merket at de spiser mindre enn før, sier Byermoen.

Noen er også skeptiske til å kjøpe epler og tomater i butikken, når det ikke er pakket inn. De er redde for smitte.

Fakta Opplysningskontoret for frukt og grønt Arbeider for å øke forbruket av frukt, bør, grønnsaker og poteter i Norge. Vis mer

Derfor spiser vi mindre

Noen føler at de fortjener å kose seg litt ekstra, og de velger å spise annet enn frukt og grønnsaker når de er hjemme. Slik forklarer noen hvorfor de har endret på kostholdet:

Jobben tilbyr fersk frukt på morgenen, så når jeg ikke er på jobb blir

det mindre frukt.

Fordi vi får frukt på jobb, men jeg jobber nå på hjemmekontor og er dårlig på å kjøpe frukt selv.

Handler sjeldnere, færre turer på butikken

Må porsjonere ut det vi har. Synes ikke de holder seg så lenge

Eg tenkjer meg godt om før eg kjøper importert frukt /bær.

Pga. korona og at folk ikke har «rene» hender og hoster og nyser i butikken.

Prioritert godteri og snacks, viktig å kose seg.

Fakta Definisjonen av frukt og bær: Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag La grønnsaker og frukt være en del av alle dagens måltider. Halvparten av dine fem om dagen bør være grønnsaker.

Én porsjon tilsvarer 100 gram. Det kan for eksempel være en liten bolle med salat, en gulrot, et glass juice eller en middels stor frukt.

Du kan bruke friske, hermetiske, frosne og varmebehandlede grønnsaker, frukt og bær. Varier mellom ulike typer grønnsaker og frukt.

Kilde: Helsenorge Vis mer

– Dette er en utvikling som går i feil retning og er uheldig for helsen vår. Både for immunforsvaret her og nå og for forebyggende helse for fremtiden, sier Gerd Byermoen. Hun er bekymret over at mindre frukt og grønt i kostholdet gir økt sannsynlighet for overvekt, som igjen kan føre til livsstilssykdommer.

Det er Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse i Helsedirektoratet, enig i. Hun sier det er viktig med nye rutiner rundt måltidene nå som flere jobber hjemme og færre får frukt og grønt i barnehage, skole og jobb.

Hun råder folk til å legge inn mellommåltid med grønnsaker og frukt hjemme.

– Barna bør få med grønnsaker, frukt og bær i barnehage og skole.

Linda Granlund sier redusert inntak av grønnsaker, frukt og bær er negativt for folkehelsen.

– Fem om dagen med grønnsaker, frukt og bær hver dag gir en stor helsegevinst og beskytter mot utvikling av en rekke sykdommer. Vi har et mål om å øke inntaket av grønnsaker, frukt og bær med 20 prosent innen 2021, så det er viktig at alle jobber sammen for å nå målet, og kanskje spesielt nå i disse tider.