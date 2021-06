Fra i morgen blir det norske koronasertifikatet en del av EUs løsning

Det åpnes for et fysisk koronasertifikat for dem som ikke kan bruke det digitale.

23. juni 2021 13:46 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag 24. juni blir Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater.

Personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, kan komme inn i Norge – hvis de har et gyldig koronasertifikat. De slipper karantene, testkrav og innreiseregistrering, sier helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

– Takket være et raskt, effektivt og godt europeisk samarbeid har vi allerede på torsdag en koronasertifikatløsning som vil kunne gjøre reising betydelig enklere for personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom, sier Høie.

Papirløsning

Selv om Norge blir en del av løsningen torsdag, så er det flere land som fremdeles ikke er klare med en egen løsning. De fleste EU- og EØS-land vil da være koblet til EUs løsning innen 1. juli, ifølge regjeringen.

Landene som foreløpig er klar med løsningen er: Østerrike, Bulgaria, Belgia, Kypros, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Kroatia, Island, Polen og Latvia.

Høie kom samtidig med en beskjed:

– De som velger å reise, må selv sette seg inn i reglene for karantene, testkrav og smittevern i det landet de skal til. Dette vil variere fra land til land.

Det kommer også en løsning for personer som ikke kan eller ønsker å bruke det digitale koronasertifikatet.

– Fra i morgen kan de ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt koronasertifikatet i posten. Vi ønsker likevel at flest mulig bruker den digitale løsningen på helsenorge.no, og eventuelt tar en utskrift av sertifikatet hjemme, sier Høie.

Venter at delta tar over

Fremover venter regjeringen økt turisme.

– I Europa er det mange som er fullvaksinert, spesielt pensjonister. De er glad i å reise til Norge, så det er all grunn til at de vil reise til Norge, sier Bent Høie.

Økt reising vil gi økt importsmitte.

– Nye virusvarianter kan finne veien over landegrensene, sier Høie.

Høie uttalte også at den mer smittsomme deltavarianten fra India etter hvert vil dominere også i Norge. Det vil ikke nødvendigvis ville true gjenåpningen av samfunnet.

– Deltavarianten kan allerede i løpet av juli bli den dominerende varianten i løpet av juli. Denne varianten er mer smittsom enn alfavarianten, sier han.

Oppfordret til å planlegge etter vaksine

For å gjøre smittesporingen enklere når samfunnet åpnes, oppfordret han flere til å laste ned Smittestopp-appen – også for dem som skal reise ut av landet.

– Nå snakker appen med andre europeiske apper, hvis de bruker Apple eller Googles teknologi.

Høie oppfordret samtidig folk om å planlegge ferien etter vaksinetimen.

– Vi er avhengig av at flest mulig tar vaksinen. Den er vår vei ut av pandemien, sier Høie.

– Mange som jobber med vaksineringen har satt ja til å jobbe i sommer, selv om de kunne hatt fri, legger han til.

FHI-direktøren, Camilla Stoltenberg, opplyste at forrige uke var første uke på åtte måneder uten koronadødsfall.