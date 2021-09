Norsk offentlighet er blitt litt mindre fargerik

Rune Gerhardsen var landsfaderens sønn hele livet. Men han ble i høyeste grad en politiker som satte sine egne spor.

4. sep. 2021 14:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg kan godt dukke opp igjen, jeg.

Slik åpnet Rune Gerhardsen sitt siste intervju med Aftenposten i september 2019.

Han hadde nettopp vært på sitt siste bystyremøte og rundet av 30 år i Oslo-politikken. For aller første gang snakket han offentlig om Alzheimer-diagnosen som skulle prege de siste årene han levde.

Og - med sedvanlig humør og selvironi - fleipet han med at ingen skulle være sikre på at han rundet av for godt denne gangen heller.

Nå må vi konstatere at selv ikke ringreven Rune Gerhardsen vil gjøre flere comeback. Og at norsk offentlighet er blitt litt mindre fargerik.

Den tidligere byrådslederen og fremtredende Ap-politikeren døde lørdag, opplyser familien til NTB. Han ble 75 år gammel.

Landsfaderens sønn

Som sønn av selve landsfaderen, Einar Gerhardsen, ble han født rett inn i denne offentligheten i 1946.

Og selv om han aldri slapp helt fri fra rollen som «sin fars sønn» klarte han helt på egen hånd å bli en både elsket og hatet politiker.

Einar Gerhardsen bodde ikke i den offisielle statsministerboligen, men i blokkleilighet i Sofienberggata. Rune Gerhardsen hadde et nært forhold til sin far, her er de sammen på gutteværelset i et lekent øyeblikk i 1959.

Her er Rune Gerhardsen bare ti måneder gammel og klar for feiring av landsfaderes 50 årsdag i 1947. Hele livet måtte han leve med rollen som «sin fars sønn».

I memoarboken Du er faren min likevel, beskriver han hvordan han trodde alle barn hadde en pappa som var statsminister. Og hvordan han var redd han ville miste sin da faren måtte gå av.

Til Aftenposten fortalte han hvordan han som femåring fikk være med faren på reiser.

Han kunne ikke snakke rent. Men skjønte hva som ble sagt i talene og foregikk på møtene. På havnen i Tromsø så den lille gutten faren, statsministeren i frakk, gå rett bort til fiskerne i sydvest og oljehyre og få umiddelbar kontakt. Han så hvordan faren virket.

– Og hva jeg selv burde gjøre som politiker. «Så her holder dere på, to rette og en vrang», sier jeg når folk sitter og strikker. Så er vi i gang. Det har jeg lært av faren min, mimret han.

Alle som har sett Rune G ute blant folk, kan bekrefte at han tok godt vare på lærdommen.

Nyvalgt AUF-leder i Oslo, RUne Gerhardsen i 1968,

September 1987. Landsfader Einar Gerhardsen er død - sønnen Rune tar et siste farvel under en minnehøytidelighet i Oslo rådhus.

Snillismens far

Han ble flasket opp i Framfylkingen og fulgte opp som AUF-leder i 1973 etter å ha tatt embetseksamen i sosialøkonomi. Han giftet seg med Tove Strand, og sammen fikk de døtrene Mina og Marte.

Den politiske CV’en omfatter også å være rådgiver både for Aps stortingsgruppe og partileder Gro Harlem Brundtland.

Men det var i Oslo-politikken han ble en like kjent som omstridt figur. Med seg til rådhuset hadde han erfaring som både beboer og lokalpolitiker på Stovner i Groruddalen.

Hele familien Strand-Gerhardsen, samlet på Aps valgvake under kommunevalget i 1987. Til høyre for Rune Marte Gerhardsen, Mina Gerhardsen og Tove Strand Gerhardsen.

Første gang han brøt lydmuren for alvor, var da han lanserte nyordet «snillisme» i boken Snillisme på norsk.

Rune G’s oppgjør med deler av den norske velferdsstaten, inkludert motviljen mot å stille krav til innvandrere, sendte sjokkbølger gjennom norsk offentlighet anno 1991.

I dag er mye av det han tok opp helt ukontroversielt, og da vi møtte ham i 2019, oppsummerte han det slik:

– Utspillet står banket i stål og er noe av det jeg er mest stolt av.

Kontroversielt SV-samarbeid

I 1992 ble han byrådsleder i Oslo og dannet byråd sammen med SV, inkludert den unge SV’eren Raymond Johansen på posten som miljøbyråd.

Gerhardsens byråd utgått fra Ap og SV tok makten i Oslo i 1992. Her på sykkel sammen med finansbyråd Gro Balas og den unge SV’eren, miljøbyråd Raymond Johansen.

Rune Gerhardsen var en glitrende taler - og gikk aldri av veien for å reise kontroversielle debatter. Her på hjemmebane i Folkets hus under nominasjonsmøtet i 2006.

Tre veteraner i Oslo rådhus. Carl I. Hagen (FrP), Fabian Stang (H) og Rune Gerhardsen (ap) før sommerferien 2010.

Bølgene nådde nye høyder da han sammen med SV-leder Erik Solheim på direktesendt TV foreslo et tettere rikspolitisk samarbeid mellom de to partiene.

I etterkant ble han nærmest offentlig henrettet av partiledelsen. Gro Harlem Brundtland kalte ham illojal. Leder i Oslo Ap, Jens Stoltenberg, truet til og med med å kaste ham ut av rådhuset.

Men i Oslo rådhus styrte de to partiene byen i fire år, før Jens Stoltenberg kopierte modellen på riksplan ti år senere. I ettertid er det lett å se at Gerhardsen på flere måter bidro til å bevege grensene for det politisk mulige.

Fargerik politiker

Rune Gerhardsen var ingen spesielt god skøyteløper. Desto mer trofast var han som skøyteentusiast i med- og motvind for sporten. Hans rekord med fire perioder som president i Norges Skøyteforbund er trolig uansett uslåelig.

Han var kontroversiell, fargerik - og morsom. Riktignok levde han, ifølge seg selv, lenge et velordnet og sunt hverdagsliv grensende til det prektige. Spensthopp under tannpussen og pølsemiddager hver søndag i rekkehuset på Stovner ble et symbol på den snusfornuftige Rune G.

Men han var også en utpreget sosial og leken mann med stor omsorg for sine venner. Han tok gjerne frem Shadowsgitaren og satte etter eget sigende stadig større pris på et bredere utvalg av livets gleder. Ikke minst kom dette til uttrykk sammen med hans andre kone, Mai Dahlen.

Han hadde også stor glede av å bli bestefar og av et nært og godt forhold til sine døtre.

Rune Gerhardsen hentet gjerne frem gitaren, inspirert av favorittbandet The Shadows. Her, hjemme på Nordstrand i 2019.

Morsomme dager

Rune Gerhardsen gjorde aldri noe comeback etter at han sto frem med alzheimer-diagnosen. Men da han snakket om den første gang, hadde han skrevet ned noen stikkord på forhånd.

– Jeg er i bra form. Jeg har morsomme og spennende dager. Jeg tenker at jeg er akkurat som jeg er, leste han fra en lapp.

Så fortsatte han muntlig.

– Jeg tenker ikke på at jeg er et sykdomstilfelle. Jeg tenker ikke på diagnosen, men vet at jeg ikke kan rømme unna den. Men. Jeg har morsomme dager.

Verden blir litt mindre morsom uten Rune G.