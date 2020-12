Tom Hagen siktet for ulovlig oppbevaring av flere skytevåpen

Politiet har tatt ut ytterligere en siktelse mot drapssiktede Tom Hagen. 70-åringen er nå også siktet for å ha ulovlig oppbevart flere våpen i sitt hjem.

Politiet fant Hagens våpen allerede i november 2018, noen få uker etter at Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen, forsvant. Her fra undersøkelser i Hagens bolig tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

20. des. 2020 15:50 Sist oppdatert 12 minutter siden

NRK skriver at Hagen skal ha fryktet at gjerningspersoner skulle komme tilbake etter at kona forsvant. Derfor hadde han en ladd hagle ved senga si, skriver kanalen.

Han er også siktet for å ha oppbevart fire pistoler. To av pistolene var plomberte Astra-pistoler. Én var en rusten Husqvarna-pistol fra andre verdenskrig, og den fjerde var en Smith & Wesson-pistol.

Våpnene ble funnet av politiet allerede få uker etter at hans kone, Anne-Elisabeth Hagen, forsvant 31. oktober 2018. De ble funnet da de ransaket Hagens bolig i Sloraveien 4 på Fjellhammar i Lørenskog.

Vurderer tilståelsesdom

Tom Hagen mener at han tidlig informerte politiet om våpnene, og han sier at han fikk beskjed om at dette ikke var noe å bekymre seg over, ifølge hans forsvarer, advokat Svein Holden.

70-åringen hadde ikke våpenkort for pistolene, og de skal heller ikke ha blitt oppbevart korrekt i våpenskap.

– Alle pistolene ble over tid lagret i en skipskiste av stål med solid lås, men kista er noe defekt. I kista er det et lokk, som er konstruert slik at disse våpnene ikke var lett tilgjengelige, selv når lokket var åpnet, sier forsvarer Holden.

Han sier at Hagen er villig til å vurdere en tilståelsesdom i saken med våpnene.

Fant artikler om uoppklarte drap

Nyheten om våpen-siktelsen kommer noen få dager etter at VG skrev at politiet fant en rekke avisartikler om uoppklarte drap i forbindelse med ransaking av Hagens bolig i år. Holden avsto å kommentere på grunn av taushetsplikt.

– Jeg ønsker imidlertid å understreke at det er krevende for familien å gå inn i den tredje julen uten visshet om hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Vi håper etterforskningen fortsetter med full styrke i 2021, og at politiet ikke gir seg før personene som står bak ugjerningen, er pågrepet, sa han.

Hagen ble pågrepet av politiet 28. april i år, siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Lagmannsretten mente imidlertid at grunnlaget for varetektsfengsling var for tynt. Påtalemyndighetens anke til Høyesterett ble forkastet, og Hagen ble dermed løslatt etter ti dager, 8. mai.

70-åringen nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre, og han mener politiet er på villspor.