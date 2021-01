Tydelig budskap fra regjeringen: Nordmenn må være forberedt på koronatiltak lenge

Folk skal ikke ha forventninger om at det kommer snarlige lettelser i koronatiltakene. Det er budskapet fra regjeringen etter kveldens pressekonferanse om nye koronatiltak.

Statsminister Erna Solberg på onsdagens pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen

27. jan. 2021 21:18 Sist oppdatert nå nettopp

Det var en alvorlig statsminister Erna Solberg som inntok podiet i Marmorhallen alene og snakket direkte til folket.

Budskapet var at Norge nå i praksis stenger grensene. I første omgang for to uker. Dette var langtfra gode nyheter for koronatrette nordmenn.

Signalene fra regjeringen er klare. Nå må vi regne med at det kan bli lenge til vi er tilbake til en situasjon lik den vi hadde en kort tid i fjor sommer.

– Man skal ikke ha forventninger om at det kommer snarlige lettelser nå, sier helseminister Bent Høie til Aftenposten.

Vaksinetrøbbel kan gi sommerferieutfordringer

Erna Solberg sier hun tror at stengte grenser også kan få innvirkning på hvilke smitteverntiltak som gjelder i Norge fremover.

– Dette vil bidra til vurderingene som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet skal gjøre om hvor stramme tiltak vi må ha, sier Solberg.

Tiltakene som gjelder for hele landet, er innført på ubestemt tid.

Fakta Nasjonale koronatiltak Dette er de nasjonale koronatiltakene som 20. januar ble forlenget inntil videre: * Unngå å ha gjester i hjemmet (unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan besøke 1–2 faste venner eller en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort). * Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. * Rødt nivå i alle landets ungdoms- og videregående skoler. * All undervisning og planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale. * Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. * Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. * Organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs anbefales utsatt eller avlyst. Toppidretten og kulturutøvere med særskilt unntak omfattes ikke, men her gjelder regelen om maksimalt 200 publikummere i fastmonterte seter. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. * Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. * Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan alle i husstanden møtes. * I begravelser kan det være opp mot 50 personer. Kilde: NTB Vis mer

– Vi må nok forvente at vi får strengere nasjonale tiltak fremover, enn det vi hadde på et laveste nivået i høst, sier Høie.

Han legger til at det er to grunner til det:

– Vi så at det ikke var nok. Det kom en andre smittebølge. Den andre grunnen er frykten for det muterte viruset. Vi trenger tiltak som gjør at viruset ikke får utnyttet sitt potensial, sier han.

– Stengte grenser for å slå ned et mer smittefarlig virus og beskjeden om at vaksinene er forsinket. Da ryker vel mulighetene for en tilnærmet normal sommer?

– Det er som jeg har sagt at med en reduksjon av antall vaksiner, så kan det bety én til to måneders forsinkelse, sier Høie.

Helseministeren understreker at det ikke bare er vaksinetilgangen i Norge som avgjør hvor fritt nordmenn kan reise senere i år.

– Forsinkelse av vaksine gjelder flere land og kan derfor påvirke muligheten for å reise i Europa i sommer, sier Høie som legger til at det er muligheter for gode nyheter også. Han peker på at det kan være at andre vaksineprodusenter kan tilby mer vaksine tidligere.

Vinterferie i Norge, men håper også østlendinger kan reise på hytta, er beskjeden fra helseminister Bent Høie. Foto: Stian Lysberg Solum

Innreiseforbud vil vare lenger

De nye og svært strenge innreisereglene gjelder i to uker.

– De vil nok vare lenger, men kanskje ikke akkurat slik de er nå. Vi skal ta en runde med de ulike næringene for å se på listen over hvilke typer kritiske grupper de har behov for. Noen bedrifter må kanskje ha inn teknikere og så videre, sier Solberg.

Fakta Det gjøres unntak for innreiseforbudet for følgende grupper: Utlendinger som er bosatt i Norge.

Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn.

Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn.

Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn.

Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon.

Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen).

Sjømenn og personell innen luftfart.

Utlendinger som gjennomfører gods- og persontransport.

Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner.

Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten. Vis mer

Nå er det svært strenge regler for å komme inn i Norge, men Solberg vil ikke innføre strenge reiseregler internt i Norge. Det er for eksempel ikke aktuelt med et forbud for folk i Oslo-regionen om å dra på jobbreise til for eksempel Vestlandet.

– Vi må ikke lage barrierer internt i Norge, som faktisk kan bidra til at ting som burde fungere stopper opp. Vi trenger fagfolk, ekspertise og kunnskap fra forskjellige steder. Men akkurat nå ber vi om at hvis det ikke er strengt nødvendig å reise, så bør man bli der man er.

Frykter gnisninger om folk får dra på hytta, men ikke utesteder

Både Høie og Solberg er tydelige på at uansett hvor man bor i Norge; årets vinterferie blir i Norge. Og her i landet kommer en ikke til å måtte konkurrere med mange utlendinger om plass i skiheisen.

– Når kan folk i Oslo-området dra på hytta igjen?

– Vi har nå en anbefaling til dem som allerede har reist på hytta. Det er ganske begrenset på hva de kan gjøre på hytta. Det vil vi nok ta en stund til. Så får vi se om vi kan tillate at folk drar på hytten. Jeg vil ikke forskuttere noe. Det er unaturlig at folk kan reise på hytta, samtidig som andre ikke kan dra på utesteder. Da kan vi også få gnisninger, sier statsministeren.

– Jeg håper situasjonen er slik at en kan dra fra Oslo-området på hytta i vinterferien med sin nærmeste familie, sier Høie.

– Men jeg kan ikke garantere noe, la han til.