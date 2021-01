Nye koronatiltak: Fra rødt til gult nivå i skolene. Fritidsaktiviteter blir lov.

Vi har valgt å prioritere barn og unge, sa statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget mandag.

Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde for nye koronatiltak. Foto: Olav Olsen

18. jan. 2021 12:33 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringen ønsker nå å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal, sa Erna Solberg under redegjørelsen om nye koronatiltak. Hun understreket at dette er nasjonale tiltak.

Kommunale tiltak kan variere, og områder med mye smitte kan fortsatt ha strengere tiltak.

Regjeringen nedjusterer fra rødt til gult nivå i skolene. Kommuner med høyt smittepress, bes vurdere å beholde rødt nivå.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Og der det er nødvendig, kan de fritas fra anbefalingen om avstand på én meter.

Kamper, cuper og stevner for barn og unge må fortsatt utsettes.

For voksne blir det fortsatt ikke lov med trening innedørs. De kan trene utendørs om de kan holde god avstand. Toppidrett bes utsette alt seriespill i to uker.

Regjeringen vil videreføre forbud mot skjenking av alkohol.

Regjeringen viderefører anbefalingen om unødvendige reiser i inn- og utland.

Regjeringen anbefaler alle å begrense sosial kontakt. Man bør ikke ha besøk av flere enn fem personer.

For private sammenkomster utenfor eget hjem vil anbefalingen nå være inntil 10 personer innendørs. Utendørs er anbefalingen maks 20 personer.

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette.

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangementer, kulturarrangementer, seminarer, livssynssamlinger, seremonier og lignende. Det er tillatt med 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs. Inntil 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

– Langvarige restriksjoner

Regjeringen innledet 2021 med nye og dramatiske tiltak for å stoppe pandemien. Fra 4. januar har det blant annet vært full nasjonal skjenkestopp. Regjeringen ba også folk om å sette det sosiale livet på pause.

Nå ser det ut til at tiltakene har hatt en effekt: I forrige uke var det 1100 færre smittetilfeller sammenlignet med uken før. I noen kommuner er det fortsatt stigende smitte, og regler vil kunne variere mellom kommunene. Tiltakene i Oslo gjelder til 21. januar.

Solberg sier hun er glad for å kunne si at folk over hele Norge ble med på krafttaket.

– Vi ser nå de første tegnene på at tiltakene har effekt, sier Solberg.

Statsministeren understreker at regjeringen hele tiden er forberedt å å innføre sterkere tiltak.

Vi må være forberedt på svært langvarige restriksjoner hvis koronasmitten ikke slås kraftig tilbake, advarer Solberg.

– Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak frem mot sommeren, kanskje enda lenger. Samtidig vil vi ikke ha sterkere tiltak enn nødvnedig. Dette er løpende vurderinger. Handler vi for sent, vil tiltakene bli enda mer inngripende, sier statsministeren.

Uenige om skjenkeforbud

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) er uenige om rådet om nasjonal skjenkestopp. Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å oppheve forbudet, og heller ha skjenkestopp ved midnatt og innslippsstopp på utestedene klokken 22.

Forbudet om alkoholservering forlenges inntil videre, og regjeringen vil gjøre en ny vurdering om en uke. Solberg begrunner forbudet slik:

– Vi har valgt å forlenge dette forbudet fordi vi vet at ansatte i serveringsbransjen er sterkt overrepresentert blant smittede.

Saken oppdateres