– Ekstra krevende med koronautbrudd på slutten

De stenger ned mens store deler av landet åpner opp. – Jeg opplever at vi virkelig står sammen og opplever alvoret i situasjonen, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest.

– Folk er veldig slitne, sier ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss. Foto: Jan T. Espedal

25. mai 2021 20:22 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo åpner delvis igjen onsdag etter et drøyt halvt års nedstenging. Siste døgn er det registrert 39 nye koronasmittede i hovedstaden.

Del to av gjenåpningsplanen innebærer at folk igjen kan gå på treningssenter, kino og museer eller ta seg en øl på restaurant. Tirsdag meldte Lillestrøm og Lørenskog at de lemper på noen av tiltakene de har hatt.

Natt til torsdag starter også neste trinn i den nasjonale gjenåpningen.

Samtidig opplever flere kommuner kraftige smitteutbrudd og nye tiltak som griper inn i folks liv og frihet. Det gjelder blant annet Kristiansand med 40, Trondheim med 33 og Hamar med 24 nye tilfeller mandag. Hammerfest er kanskje hardest rammet akkurat nå.

– Jeg opplever at vi virkelig står sammen og opplever alvoret i situasjonen. Det er sterkt samhold, pågangsmot og en holdning om at dette skal vi klare, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss.

På den andre siden legger hun til at «folk er veldig slitne, utålmodige og venter på vaksine».

– For mange er det ekstra krevende at det kommer utbrudd på slutten av pandemien, sier hun.

Mer enn 10 prosent i karantene

Tirsdag ble 15 nye smittede registrert i Hammerfest. Totalt er 169 personer er smittet. 1.300 personer, mer en 10 prosent av befolkningen, er i karantene.

Det lokale koronautbruddet har ført til vedtak om nedstengning frem til søndag 30. mai. Folk er bedt om å holde seg mest mulig hjemme, begrense sosial kontakt så langt som mulig og ikke å reise ut av kommunen.

Butikker, varehus, tro- og livssynshus, treningssentre, museer, bibliotek, bingo og bowling, kino, svømmehaller og offentlige steder der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, er alle stengt.

Serveringssteder skal holde stengt, men det er tillatt med take away.

Utbrudd på karaokebar

Også Trondheim, Kristiansand, Larvik og Hamar sliter med lokale smitteutbrudd den siste uken.

Særlig høyt tiltaksnivå er innført i regionen Hamar, Stange, Løten og Ringsaker foreløpig frem til 1. juni. Det betyr nedstenging av alle virksomheter og arrangement som ikke defineres som kritiske.

Utbruddet ser ut til å ha startet på utestedet Ballroom Karaokebar. I en melding til innbyggerne skriver Hamar-ordfører Einar Busterud at situasjonen er uoversiktlig, og at spredningen av viruset øker.

– Vi er bekymret, smittesituasjonen endrer seg raskt. Derfor er det innført svært strenge tiltak som påvirker oss alle. Vi må holde ut litt til, stå sammen og ta et ekstra krafttak for å snu smittetrenden, skriver han.

På hjemmesiden skriver kommunen at ikke alle beboere og pasienter på sykehjem er vaksinert, og at de bør skjermes mot smitte.

– Det er fortsatt mye helsepersonell som ikke er vaksinert, og smitte hos ansatt eller pasient kan medføre at mange uvaksinerte ansatte må settes i karantene.», heter det.

Det ble registrert 24 nye smittede i Hamar mandag kveld. 62 er smittet de tre foregående dagene.

– Folk senket skuldrene

Mandag registrerte Trondheim 33 nye tilfeller. Siste syv dager er 179 personer smittet. Etter lav smitte gjennom vinteren og våren har våren medbrakt et betydelig smittehopp. Onsdag behandler politikerne en ny og strengere koronaforskrift som kan stramme ytterligere inn.

– Vi har en veldig krevende situasjon i Trondheim akkurat nå. Det er nok litt for mange som har senket skuldrene litt for mye etter en lang periode med lav smitte, sa kommuneoverlege Tove Røsstad til NTB søndag.

Kommunen har vedtatt en rekke lokale begrensninger frem til 26. mai.

Fakta Tiltak i Trondheim Antallsbegrensning i butikker slik at kunder kan holde minst en meters avstand. Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser Påbud om bruk av munnbind og registrering av alle reisende i drosje Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingstjenester etc. Påbud om bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst én meter ( Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc. Vis mer

Mandag registrerte Kristiansand 40 nye tilfeller. Tirsdag ble 31 nye tilfeller registrert. Til sammen i mai er 588 personer registrert smittet. Blant dem er det påvist smitte hos 170 russ etter 17. mai. Også Kristiansand har vedtatt lokale regler som gjelder frem til 4. juni.