Regjeringen innfører strengere koronatiltak i alle kommuner i Viken

Regjeringens strengeste tiltaksnivå innføres i hele Viken kommune og i Gran kommune i Innlandet.

Helseminister Bent Høie Foto: Torstein Bøe

15. mars 2021 21:03 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er sterkt økende smitte i Viken. Kommunenes arbeid med testing og smittesporing er under stort press, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferanse.

Helse- og omsorgsdepartementets beslutning i saken bygger på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Tiltakene varer til og med søndag 11. april. Over 1,2 millioner innbyggere blir rammet av nedstengningen.

Det blir innført tiltaksnivå A, som er et «særlig høyt tiltaksnivå».

Det betyr blant annet påbud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler.

Skiheisene kommer til å gå, men det blir forbudt med arrangementer.

Det blir blant annet skjenkestopp i en rekke turistkommuner.

– Oslo, Viken, store deler av Vestfold fylke har i løpet av mandagen fått strengere tiltak, forklarte Høie.

Ingen after ski

Hyttefolkene kan ikke gå på restaurant i hyttekommunene i Viken. Det betyr blant annet at det bare er hotellgjester som kan besøke kafeer i mange av de viktige turiststedene i Viken som for eksempel Hallingdal.

Regjeringen innfører innstramminger som også rammer turistkommuner med lavt smittetrykk.

– Næringslivet der blir rammet, restaurantene kan ikke ha åpent for andre enn egne gjester, det blir skjenkestopp, men hyttegjestene kan komme så lenge de reiser med egen husstand, og skistedene kan holde åpent, sier helseminister Bent Høie (H).

Smitten sprer seg

– Vi ser at alle bo- og arbeidsregionene i Viken er berørt av denne smitteøkningen, og når vi nå går inn i påsken, vil befolkningen i dette området også forflytte seg til hyttekommunene i regionen, det forsterker behovet for disse tiltakene, sier Høie.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo er meget fornøyd med at det nå innføres strengere tiltak også i nabokommunene.

Oslo innførte tidligere på dagen de mest strenge tiltakene siden nedstengningen i fjor.

– Vi er et felles bo- og arbeidsmarked med mer enn 1,2 millioner innbyggere. Så det er naturlig at de også kommer med tiltak når smitten øker, sier Johansen.

Tabbe å la kommunene styre?

Regjeringens strategi har vært at det først og fremst er kommunene som skal innføre tiltak. Likevel blir det nå en ny runde med strenge tiltak for hele Viken-regionen.

Høie fikk på mandagens pressekonferanse spørsmål om det var en tabbe å gi kommunene mer makt over smittevernet.

– Nei, det mener jeg ikke, og Oslo har vist at de innfører strenge og nødvendige tiltak i en slik situasjon. Det som er utfordrende med Viken, er at det er mange kommuner, og vurderingene fra kommunene var at det ville ta for mye tid og være for vanskelig å håndtere hvis ikke staten tok denne beslutningen, sier Høie.