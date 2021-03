Kommuneoverlege: – Ganske korttenkt av russen

Russefester førte til at 65 personer er blitt satt i karantene. – Det er selvsagt vanskelig for elevene ikke å møtes, sier rektor.

På Asker videregående skole finner vi denne uken noen tomme pulter. Foto: Heidi Anne Johnsen

4. mars 2021 16:51 Sist oppdatert 16 minutter siden

Onsdag kveld ble det kjent at 65 elever ved Asker videregående skole er satt i karantene etter to fester i helgen. Det opplyser skolen på sin egen nettside.

– En elev på 3. trinn har fått påvist koronasmitte. Det er ikke påvist mutert virus, men det er sterk mistanke om det, står det i infoskrivet.

Elever på skolen forteller at det var rundt 40 deltagere på den ene festen og 20 på den andre. De fleste var elever ved skolen, primært i tredjeklasse. Den smittede eleven var altså innom begge festene.

– Jeg tenker det er ganske korttenkt av russen hvis man ønsker å få feste noe nærmere sommeren. Det er veldig viktig at vi er forsiktige nå, sier Meera Grepp, kommuneoverlege i Asker.

Mange tester seg

Alle som har vært på festene, settes i karantene fra og med 3. mars. De bes også om å teste seg snarest mulig. Ungdommens familie bes om å være i karantene inntil negativ test hos ungdommen.

– Det er mange som tester seg nå, og vi er i beredskap for at det kan dukke opp flere smittetilfeller, sier Cathrine Kittilsen Zandjani, rektor på Asker videregående skole.

Pr. nå er det kun den ene eleven som er smittet. Men i løpet av morgendagen vil man forhåpentlig ha bedre oversikt over situasjonen. Det bekrefter Grepp.

Cathrine Kittilsen Zandjani, rektor på Asker videregående skole. Foto: Anders Grønning

Det er de samme smittevernreglene som gjelder i Asker som i resten av landet. Det vil si at det oppfordres til ikke å ha besøk av mer enn fem personer. Dermed var begge festene i strid med anbefalingene.

Grepp sier at det er flere grunner til at smitterisikoen er høy på slike fester:

– Hovedutfordringen er jo selvsagt at det er mange folk. I tillegg til dette vil naturligvis alkohol føre til at man glemmer å holde avstand. Det er også mye sosial kontakt.

Fornuftige elever

Rektor Zandjanis hovedinntrykk er at elevene er fornuftige og flinke til å følge smittevernreglene. Likevel har hun forståelse for at det er en vanskelig tid for ungdommene:

– Det sosiale er utrolig viktig. Det er selvsagt vanskelig for elevene ikke å møtes, sier hun.

Asker kommune har til nå registrert 1340 smittede innbyggere. De siste syv dagene er det meldt om 78 nye tilfeller, og nærmere 1955 personer er blitt testet, ifølge kommunen. Det er også påvist tre smittetilfeller på Borgen ungdomsskole torsdag morgen.