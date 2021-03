Danmark stanser bruk av Astra Zeneca-vaksine etter bivirkning

Danmark setter Astra Zenecas vaksine på vent etter at flere vaksinerte har fått blodpropp, sier statsminister Mette Frederiksen. En person skal være død.

Statsminister Mette Frederiksen i Danmark opplyser at landet nå har stanset vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

– Det er for tidlig å konkludere med om det er en sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkes grundig, skriver helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

– Det stemmer at bruken av vaksinen er stilt i bero inntil myndighetene har fått et overblikk over bivirkningene. Det synes jeg er den riktige måte å gjøre det på, sier Frederiksen.

Astra Zeneca-vaksinen er en av flere vaksiner som nå brukes mot k Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

– Selvfølgelig er det vondt å få en slik nyhet, men først og fremst er det riktig å undersøke saken, når det er risiko forbundet med en vaksine, sier statsministeren.

Hun sier det er for tidlig på konkludere om betydningen av de dårlige nyhetene. Det er landets helsedirektorat som har opplyst om de alvorlige tilfellene av blodpropp. Frederiksen henviser til helsemyndighetene for nærmere opplysninger.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver på Twitter at de er i dialog med Leggemiddelverket for å «avklare situasjonen». Astra Zeneca-vaksinen brukes i Norge, og FHI anbefalte nylig at den også kan gis til personer over 65 år, etter at det har vært usikkerhet rundt dette.