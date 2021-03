Norge stanser bruk av Astra Zeneca-vaksine etter mulig alvorlig bivirkning i Danmark

Norge setter vaksinasjonen med Astra Zeneca-vaksinen på pause, opplyser FHI på en pressekonferanse torsdag.

11. mars 2021 11:04 Sist oppdatert nå nettopp

– På grunn av bivirkningene i Danmark, så velger vi i Norge å stoppe vaksinasjonen med Astra Zeneca-vaksinen, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI.

Bakgrunnen er at to personer i Europa er døde på grunn av blodpropp etter at de fikk en dose med Astra Zeneca-vaksinen mot koronaviruset. Det er ikke avklart om det er en sammenheng mellom dødsfallene og det faktum at de noe tid i forveien hadde blitt vaksinert.

Nyheten om dødsfallet i Danmark førte torsdag formiddag til at det norske Legemiddelverket innkalte til hastemøte, og til at både Bergen, Askøy, Stavanger, Sandnes og Trondheim satte bruken av Astra Zeneca-vaksinen på vent.

– Meldingene fra Danmark er såpass alvorlige at Legemiddelverket og FHI har et møte allerede i formiddag. Da pauser vi vaksinasjonen for å vente på deres konklusjon, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen til BT.

Det er distribuert 127.400 doser av Astra Zeneca-vaksinen i Norge, viser FHIs oversikt. Folkehelseinstituttet har varslet et pressemøte om situasjonen klokken 14.

Det danske legemiddelverket har bekreftet i en pressemelding at fem land har fulgt samme linje som Danmark.

De andre landene er Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, skrev Euronews onsdag kveld.

– Det er for tidlig å konkludere med om det er en sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkes grundig, skriver Danmarks helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

Astra Zeneca-vaksinen er en av flere vaksiner som nå brukes mot koronaviruset. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

– Pasientsikkerhet viktigst

Astra Zeneca, som har utviklet vaksinen i samarbeid med Oxford-universitetet, ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men opplyser at de er klar over at det undersøkes en mulig sammenheng mellom selskapets vaksiner og blodpropper.

Legemiddelgiganten understreker at det har pasientsikkerhet som høyeste prioritet.

– Vaksinens sikkerhet er grundig undersøkt i fase 3-studier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres godt, skriver det svensk-britiske selskapet i en kommentar til nyhetsbyrået Ritzau torsdag.

Statsminister Mette Frederiksen i Danmark opplyser at landet nå har stanset vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen. Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

Det europeiske legemiddeltilsyn (EMA) opplyser at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er flere blodpropper blant personer som er vaksinert, enn befolkningen generelt.

Den danske Lægemiddelstyrelsen bekrefter på sine nettsider at en dansk borger er død av blodpropp «relativt kort tid» etter at vedkommende fikk en dose med Astra Zeneca-vaksinen. De skriver at det på nåværende tidspunkt ikke kan slås fast om det er en sammenheng mellom vaksineringen og blodpropp-tilfellet. EMA undersøker hendelsen i Danmark, opplyser de.

Frem til nå har 142.102 personer i Danmark fått den første av to doser med vaksinen.

Fakta Fakta om Astra Zenecas koronavaksine * Vaksinen heter offisielt ChAdOx1 nCoV-2019 og er utviklet ved Universitetet i Oxford i samarbeid med det svensk-britiske legemiddelselskapet AstraZeneca. * Kliniske tester tyder på at den gir 60 prosents beskyttelse mot covid-19, men det finnes få data på hvordan den virker for personer som er over 65 år. * AstraZeneca-vaksinen settes i doser med intervall på 9 til 12 uker. * Én enkelt dose gir 76 prosents beskyttelse i opptil 90 dager, viser en studie utført ved universitetet Oxford i Storbritannia. Etter andre dose øker beskyttelsen til 82 prosent. * Vaksinen bidrar ifølge studien til bremse smittespredning. Én enkelt vaksinedose reduserte risikoen for å overføre smitte til andre med 67 prosent. * Vaksinen har dermed «betydelig effekt» når det gjelder bremsing av smittespredning, konkluderer forskerne i en såkalt prepublikasjon i legetidsskriftet The Lancet. * AstraZeneca-vaksinen er billigere og lettere å oppbevare enn vaksinene til Pfizer/Biontech og Moderna. Kan oppbevares i vanlig kjøleskap. Koster rundt 35 kroner per dose, ifølge selskapet. * Er en såkalt vektorvaksine. Den inneholder ikke covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19. Viruset kan ikke formere seg i kroppen. Viruset kommer seg inn i cellene i kroppen og får dem til å produsere spikeproteinet til covid-19-viruset. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset. * Kjente bivirkningene omfatter smerte på stedet der sprøyta ble satt, slapphet, hodepine, feber, leddsmerter, kvalme, oppkast og diaré. Legemiddelverket mener dette ikke gir grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger om bruk av koronavaksiner i Norge. * Vaksinen ble 28. januar godkjent for bruk i EU og Norge. Den er fra før av godkjent i blant annet Storbritannia, India, Sør-Afrika, Brasil, Marokko og Bahrain. * I Norge har vaksinen fram til 9. mars ikke blitt anbefalt til folk over 65 år på grunn av lite dokumentasjon. * Det er distribuert 127.400 doser av AstraZeneca-vaksinen i Norge, ifølge FHI. * Danmark og flere europeiske land har nå stanset bruken av vaksinen på grunn av mistanke om at den kan føre til alvorlige blodpropper. Det er ett dødsfall i Danmark knyttet til saken. Kilde: Legemiddelverket, AstraZeneca, DPA Vis mer

Også Østerrike meldte om dødsfall

Meldingen fra Danmark kommer etter at Østerrikes onsdag suspenderte bruken av en forsendelse med Astra Zeneca-vaksinen. Også Estland, Litauen, Luxembourg og Latvia stanset onsdag bruken av Astra Zeneca – vaksinen.

Det skjedde etter at fire pasienter var blitt diagnostisert med farlig blodpropp etter at de hadde mottatt en vaksinedose.

En person døde av blodpropp 10 dager etter at vaksinen ble satt, opplyser det europeiske medisinbyrået EMA. Det var en østerriksk sykepleier som døde, melder Kronen.

En annen pasient ble diagnostiser med blodpropp i lungene, men er nå på bedringens vei.

Tirsdag denne uken hadde to andre blodpropptilstander blitt påvist hos pasienter som hadde blitt vaksinert med den samme produksjonsforsendelsen, en såkalt batch.

Berlingske skriver at dette også dreier seg om sykepleiere.

EMA sier at det foreløpig ikke er noe bevis på at vaksinen forårsaker blodpropp og blodpropp er ikke på listen over mulige bivirkninger på grunn av vaksinen.

EMA opplyser at produksjonsforsendelsen, den såkalte batchen, som er merket med ABV5300, består at en million doser som er blitt levert ut til 17 EU-land. Aftenposten er foreløpig ikke kjent med om doser fra denne batchen også er blitt sendt til Norge.

Men fra vaksinesentralen i Bærum får vi opplyst at de ikke har fått vaksiner fra batchen med nummer ABV5300. De har likevel valgt å stanse vaksineringen med Astra Zeneca nå for sikkerhets skyld. Det opplyser vaksinekoordinator Tonje Vågårøy.

– Ikke flere tilfeller enn ellers i befolkningen

EMA opplyser at «selv om kvalitetsdefekter anses som usannsynlig på dette stadiet, så undersøker vi nå kvaliteten på denne batchen».

PRAC, som er EMAs komité for oppsyn med kvaliteten på medisiner, undersøker saken.

– Informasjonen så langt tyder på at antallet hendelser med blodpropp hos vaksinerte personer ikke er høyere enn det vi ser generelt i befolkningen, heter det fra EMA.

EMA opplyste tirsdag at det hadde vært 22 tilfeller blant 3 millioner personer som hadde fått Astra Zeneca-vaksinen i EU og i Norge.

Ønsker overblikk

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at vaksinen er satt på vent i to uker til myndighetene har skaffet seg overblikk over bivirkningene.

– Selvfølgelig er det vondt å få en slik nyhet, men først og fremst er det riktig å undersøke saken, når det er risiko forbundet med en vaksine, sier statsministeren.

Hun sier det er for tidlig på konkludere om betydningen av de dårlige nyhetene. Det er landets helsedirektorat som har opplyst om de alvorlige tilfellene av blodpropp. Frederiksen henviser til helsemyndighetene for nærmere opplysninger.

I en rekke land ble Astra Zenecas vaksine først ikke anbefalt til personer over 65 år fordi det fantes for få studier på aldersgruppen, men nye og lovende studier førte nylig til at først Sverige og Tyskland anbefalte den også til de eldste. Det samme gjorde Danmark for en knapp uke siden, og tirsdag denne uken fulgte norske helsemyndigheter etter.