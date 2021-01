Det er et stort antall mannskaper fra alle nødetatene, Forsvaret og frivillige organisasjoner på stedet. Foto: Monica Strømdahl

Se video: Her søker de i raset etter overlevende

Gang på gang gikk de spesialtrente søk- og redningsfolkene søndag kveld ut i rasmassene i Gjerdrum. Søket etter overlevende fortsetter gjennom kvelden og natten.

3. jan. 2021 23:27 Sist oppdatert 7 minutter siden

Redningsmannskapene kaster unna bygningsdeler. Foto: Monica Strømdahl

En av bakkemannskapene, Inge Myhrer, fagansvarlig for urbant søk og redning (usar) og leder for redningsgruppen i Nedre Romerike brannvesen, fortalte om krevende leteforhold på en pressekonferanse søndag kveld.

– Det er vanskelig å bevege seg. Vi må lage veier der vi skal bevege oss, fortalte han.

– Vi legger veier der hundeekvipasjene markerer og søker mot bygningsmasser og der det kan være hulrom, forklarte Myhrer.

Han fortalte at de fortløpende vurderer sikkerheten i gropen.

Foto: Monica Strømdahl

Foto: Monica Strømdahl

Politiet offentliggjorde søndag kveld navn på to omkomne og like før klokken 23 enda to. Fra før var tre omkomne identifisert. Pårørende er varslet.

Navnene på to av de syv som er funnet døde er ikke offentliggjort. Tre personer er fortsatt savnet.

Dette er de fem som nå er identifisert:

Eirik Grønolen (født 1989) – funnet 1. januar

Lisbeth Neraas (født 1966) – funnet 2. januar

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (født 1980) – funnet 2. januar

Alma Grymyr Jansen (født 2018) – funnet 2. januar

Marius Brustad (født 1991) – funnet 3. januar

Ask i Gjerdrum søndag ettermiddag. Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten / POOL

Mens redningsarbeiderne fortsatte det vanskelige og farefulle arbeidet i rasområdet i Gjerdrum, tente beboere og besøkende fakler og lys langs den syv kilometer lange veien fra Ask til Kløfta.

Blant de mange som tente lys for ofrene etter raskatastrofen var Wenche Tyldum fra Oslo og døtrene hennes, Inger Levine (10) og Matea (13).

I Gjerdrum var det mange bygdefolk som tok turen opp Brådalsfjellet og tente lys og lagde snølykter. Enkeltvis, to og to eller i små grupper ble folk stående og se stille ut over bygda. Den er både rent fysisk og visuelt delt i to: En del som er mørklagt og delvis ødelagt av raset, en annen del der lysene fortsatt skinner.

F.v. Matea, Inger Levine og Wenche Tyldum. Foto: Hans O. Torgersen