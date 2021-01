Skolene fikk 14 timers varsel på å gå til rødt nivå: – Det må ha vært mulig å gi et signal før

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) og flere andre er sterkt kritisk til regjeringens korte frist til skolene.

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) på Stortinget før jul. Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

Mandag morgen skulle 380.000 elever på ungdomstrinnet og videregående skoler tilbake til klasserommet etter juleferien. Søndag kveld kom kontrabeskjeden.

Klokken 18 åpnet statsminister Erna Solberg (H) 2021 med å innføre nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over på rødt nivå.

Det vil si at skolene må legge til rette for god avstand og dele elevene i mindre grupper. I praksis betyr det at halvparten av elevene må ha hjemmeskole.

Fakta Dette betyr rødt nivå Rødt nivå i ungdomsskolen: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).

Dele klasser inn i mindre kohorter.

Kohortene bør ha faste klasserom.

Ansatte bør komme til klasserommet.

Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte.

Unngå trengsel og store samlinger.

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter.

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever. Rødt nivå i videregående skole: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).

Dele inn elever i mindre grupper.

Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner.

Unngå trengsel og store samlinger.

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever. Vis mer

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) reagerer på at skolene fikk 14 timers varsel.

– Det må ha vært mulig å gi et signal tidligere til alle disse lærerne, som har gjort så mye for å tilpasse seg, til å kunne forberede seg bedre, sa Støre på Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Statsminister Erna Solberg (H) innførte søndag kveld rødt nivå på alle landets ungdomsskoler og videregående skoler. Foto: Fredrik Hagen

– Opp til hver enkelt skole

Erna Solberg forsvarte tiltaket på Politisk kvarter. Hun sa det er opp til hver enkelt skole om elevene skal møte på skolen i dag eller ikke.

– Den beskjeden vil skoler ha gitt ut, om man skal møte opp, hvordan opplegget blir.

– Fra i går kveld regner du med at alle rektorer var på jobb og ga beskjed til alle foreldre? spurte programleder Astrid Randen.

– Hvis ikke vil de gi beskjed i løpet av dagen i dag. Jeg har stor tiltro til at norske skoler og lærere er flinke til å gjøre disse tingene.

Fagfolkene var uenige

Regjeringen fikk en delt faglig vurdering av hvilke tiltak som skulle innføres på skolene. Helsedirektoratet anbefalte å gå over til digital undervisning. FHI anbefalte rødt nivå.

Solberg sa regjeringen ga beskjed så snart de hadde vurdert de ulike rådene fra fagfolkene. FHI var i utgangspunktet bedt om å vurdere situasjonen innen 28. desember, men mente det var for tidlig å si noe om effekten av julefeiringen da. Derfor kom svaret lørdag 2. januar.

– Vi har fulgt de faglige rådene på det tidspunktet faginstansene mente det var riktig å gjøre det. Så kan man godt si at vi burde tenkt på andre måter, men vi måtte se an julen, sa statsministeren.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg. FHIs vurdering til regjeringen kom lørdag 2. januar. Foto: Olav Olsen

– Umulig for skolene

I Oslo har skolene vært på rødt nivå siden før jul. Det nye tiltaket har derfor ingen praktisk betydning for hovedstadens eldste elever.

Skoler i andre kommuner måtte legge om på planene på kort varsel. Bergens Tidende skriver at meldingen kom brått på for skolene i Vestland fylke.

Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, Bjørn Lyngedal, mener det er umulig for skolene å omstille seg til rødt nivå allerede fra mandag.

– Det krever endring i klasserom og endringer i timeplanene. Det er ikke alle de videregående skolene som kan ta imot alle sine elever med rødt nivå. De store skolene i Bergen sentrum klarer bare halvparten om gangen. Det betyr at det er mye jobb som må gjøres. Dette krever en dag eller to, sier Lyngedal til BT.

Søndag kveld sendte fylkeskommunen ut melding til alle elever på videregående skole med beskjed om ikke å møte fysisk på skolen.

– Det blir hjemmeskole på alle videregående skoler, frem til hver enkelt skole har på plass det som trengs for å ha et kontrollerbart smittenivå, sier fylkesdirektøren.

Også ungdomsskoler som har behov for å omorganisere seg, kan ha hjemmeskole. Direktør i skoleetaten i Bergen kommune reagerer på den korte fristen.

– Konsekvensen blir at det sannsynligvis blir mye hjemmeskole i kommunen i morgen. Hadde vi hatt noen dager på oss kunne vi hatt mer klart til skolestart, sier Bøe til avisen.

Andreas Trohjell er leder i Norsk studentorganisasjon (NSO). Foto: Skjalg Bøhmer Vold

– Studentene er usikre

Også studentene rammes av de nye tiltakene. Lørdag kveld ble de bedt av regjeringen om å vente med å reise tilbake til studiestedet. Det blir ingen fysisk undervisning på universiteter, høgskoler eller fagskoler før 18. januar.

Andreas Trohjell er leder i Norsk studentorganisasjon (NSO). Han er kritisk til at studentene fikk beskjed så sent.

– Jeg synes det kom på et ubeleilig tidspunkt. Tiltaket burde vært tydeligere og kommet tidligere hvis dette var en så stor bekymring, sier han.

Mange studenter skulle ha reist tilbake til studiestedet søndag. Trohjell sier beskjeden fra regjeringen skapte stor usikkerhet.

– Studenter har som mange andre vært på ferie hos familie i julen. Men hjemmet deres er på studiestedet. Det er der de har sitt virke. Mange er usikre på hva de skal gjøre.

Han skulle ønske regjeringen var tydeligere i sitt budskap og viser til at det er en økonomisk belastning for studenter å måtte bestille ny billett hjem.

– Betyr det at du skulle ønske tiltaket var forskriftsfestet?

– Jeg mener beskjeden fra regjeringen ikke burde vært mulig å feiltolke. Alle skal være med å bidra i dugnaden, men her blir ansvaret lagt på en gruppe som er ganske utsatt fra før. Ansvaret bør ligge hos regjeringen.

Uavklart for barneskolene

Nå venter barneskoler og barnehager i spenning. Regjeringen har anbefalt kommunene med høyest smittetrykk bør vurdere rødt nivå også på barneskoler og i barnehager.

I Oslo ble barneskolene bedt om å forberede seg på rødt nivå allerede før jul.

– Det er en spenning knyttet til det. Man er forberedt, men det vil likevel være en overgang, sier Aina Skjefstad Andersen til Aftenposten. Hun er leder for Utdanningsforbundets fylkeslag i Oslo.