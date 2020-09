Eieren av Det norske kartselskapet tiltalt for grovt bedrageri

Eieren av Det norske kartselskapet er tiltalt for å ha bedratt norske bedrifter og kommuner for 62 millioner kroner.

Saken der en kvinne er tiltalt for å ha bedratt norske virksomheter for 62 millioner kroner skal opp for Oslo tingrett. Jil Yngland / NTB

NTB

Nå nettopp

– Denne tiltalen er ute av alle dimensjoner, sier kvinnens forsvarer, advokat Alexander Greaker, til VG.

Avisen skriver at kvinnen ifølge tiltalen fikk de fornærmede til å «inngå avtaler om kjøp av digitale kartprodukter, internettbaserte katalog- og søketjenester, samt GPS-produkter». Samtidig ble også mange av kundene lurt til å tro at det allerede eksisterte et kundeforhold mellom dem og Det norske kartselskapet, og at de dermed inngikk avtaler om kjøp av produkter på sviktende grunnlag.

Selskapet skal også ha sendt ut fakturaer til virksomheter, til tross for at det ikke forelå noen avtale om kjøp av selskapets produkter.

Til sammen skal kvinnen gjennom kartselskapet ha forledet norske virksomheter for 62 millioner kroner mellom 1. januar 2015 og 26. juni 2020.

Kvinnen nekter straffskyld for grov korrupsjon.