Tusenfryd-stevnet for tusenvis av korpsbarn er avlyst

Flere tusen korpsbarn hadde gledet seg til Norges største korpsstevne på Tusenfryd førstkommende helg. Nå er stevnet avlyst på grunn av pandemien.

Her på Tusenfryd skulle Norges største korpstreff finne sted i helgen. Berit Roald / NTB scanpix

Flere tusen barn i 57 skolekorps skulle spille, drille og ha det gøy i fornøyelsesparken i Ås 12. og 13. september. Men onsdag kveld besluttet arrangøren å avlyse. Da hadde allerede 30 korps trukket seg på grunn av frykt for koronasmitte.

– Vi tar ansvar og ønsker å være med på dugnaden mot koronasmitte, sier prosjektleder Bård Granerud. Han forteller at mange korpsforeldre har vært bekymret for smittefare.

– Spesielt har mange fra andre deler av landet vært bekymret fordi det skjer så mye i Oslo-området. I løpet av sommeren har det vært utbrudd av smitte rundt omkring, og mange korps har trukket seg fra juni og frem til nå. Vi vet at det er frykt for viruset der ute, og det respekterer vi fullt og helt, sier Granerud.

Stevneleder Bård Granerud på Tusenfryd-stevnet i 2019. Tusenfrydstevnet

Fakta Tusenfryd-stevnet Korpsstevnet ble arrangert første gang i 2009 for 25 korps av Nordby skolekorps.

Arrangementet ble utvidet til å bli det største korpsarrangementet i Norge de siste årene.

Hele 117 korps deltok i 2018

Arrangeres av Nordby skolekorps/Nordby drill Vis mer

Han forteller at Tusenfryd-stevnet fikk grønt lys fra kommuneoverlegen i Ås 16. juni, og at de da hadde cirka 90 påmeldte korps.

Stevneledelsen har hatt god dialog med kommuneoverlegen og beredskapsavdelingen i Ås, pluss med ledelsen i Tusenfryd og funnet løsninger som kunne tilfredsstille smittevernreglene.

– Stevnet var kraftig nedskalert, og det var planlagt små konserter, ingen marsjering og fellesnumre, sier Granerud.

– Vi mener at vi kunne ha arrangert et fullt forsvarlig og nedskalert korpstreff. Men nå har vi konkludert sammen med Norges Musikkorps Forbund at vi avlyser årets Tusenfryd-stevne. Så ønsker vi heller alle korpsene velkommen tilbake neste år når pandemien forhåpentlig er over, sier han.

