Koronapass kan gi oss friheten tilbake. Men loven tillater det ikke, ifølge eksperter.

Snart skal vaksinerte og immune få lettelser i koronarestriksjonene. Men først må en ny lov på plass, mener eksperter. – Regjeringen har dårlig tid, sier professor.

Israelsk mann viser frem koronapasset sitt for å komme inn på teater. Foto: Maya Alleruzzo/AP, NTB

Nå nettopp

I begynnelsen av mai lanserer regjeringen et koronapass. Dette skal på sikt kunne gi lettelser til de som er vaksinert, har avlagt negativ test eller har gjennomgått covid-19.

I Norge får vi to varianter: EUs koronapass for reising og et forenklet koronapass til bruk innad i Norge.