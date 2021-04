Mann skutt og drept i Tønsberg – politiet med full drapsetterforskning

Mannen som tirsdag kveld ble funnet skutt i Tønsberg, døde senere på sykehus. På en overvåkingsvideo ser det ut som at han forsøker å løpe fra noen.

Politiet undersøker gjenstander på stedet der mannen i 30-årene ble funnet livstruende skadet. Han døde senere på sykehus. Foto: Per Annar Holm

20. apr. 2021 23:33 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om hendelsen ved Heimdal, like utenfor Tønsberg, før klokken 22.15 tirsdag. Meldingen gikk ut på at det var en skadet person, muligens en skyteepisode.

Politiet fikk informasjonen fra ambulansesentralen 113, som mannen selv ringte:

– Vi har fått bekreftet at han kontaktet ambulansen og at han muligens var skutt. Da rykket ambulansen og politiet til stedet. Politiet konstaterte at han trolig hadde skuddsår på overkroppen, sier politistasjonssjef Øystein Holt til Aftenposten.

Mannen i begynnelsen av 30-årene var ved bevissthet da ambulansepersonell tok hånd om ham, ifølge politiet. Han lå tirsdag kveld på operasjonsbordet ved sykehuset. Ved 01.30-tiden natt til onsdag meldte politiet at han var død.

Nå har politiet startet full drapsetterforskning, og Kripos bistår i etterforskningen.

Fanget på kamera

Tønsbergs Blad skriver at drapsofferet skal ha kommet sammen med en kvinne inn i Kilen-bygget der de gikk inn på solstudioet Brun og Blid.

Kort tid etter kommer mannen ut. Bevegelsene hans synes på opptakene fra et overvåkingskamera i bygningen. Driftsleder Kristian Vejle forteller til Tønsbergs Blad hva man ser på videoen:

– De viser at en mann går mot utgangen, og at døren åpner seg. Da ser vi at han brått begynner å løpe mot venstre, etter at han kommet ut, for så å bråsnu og løpe mot høyre, i retning Industrigaten, forteller Vejle til Tønsbergs Blad.

Han mener at man ut fra videoen får et bestemt inntrykk av at mannen forsøkte å løpe fra noen.

Der skal de to ha gått inn på solstudioet Brun og blid. Like etter skal mannen ha gått ut igjen, mens kvinnen ble igjen. Det er herfra hans bevegelser blir fanget opp av overvåkingskamera.

– Fremstår ikke som tilfeldig offer

Drapsofferet er kjent av politiet fra før, men ikke for noen alvorlige saker.

– Avdøde var knyttet til et kjent kriminelt miljø i Tønsberg, og slik vi ser det, fremsto han ikke som et tilfeldig offer, sier politistasjonssjef Holt i en pressemelding.

– Det er viktig for oss å presisere at det ikke er noe som tilsier at området dette skjedde i, skal være utrygt for dem som bor og oppholder seg der, sier han.

Politiet i arbeid ved det antatte åstedet sent tirsdag kveld. Foto: Per Annar Holm

Én eller flere gjerningspersoner

Politiet søkte etter én eller flere gjerningspersoner. Natt til onsdag ble trafikken kontrollert på veiene ut fra Tønsberg. Onsdag formiddag skaffet politiet videomateriell fra åstedet. Dette vil nå undersøkes.

Offeret hadde vært inne på Brun og Blid, og ble skutt da han kom ut derfra. Brun og Blid deler inngang med flere andre forretninger, blant annet en frisør og et apotek. Disse var derimot stengt da drapet fant sted, mens Brun og Blid holder åpent til klokken 23, skriver NTB.

Politiet har beslaglagt telefonen til drapsofferet, bekrefter stasjonssjef Holt overfor Dagbladet. Telefonen ble funnet på offeret etter at han selv hadde ringt politiet. Den blir nå gjennomgått.

Politiet har gjort flere beslag i området, og det er et overvåkingskamera like ved der hendelsen skal ha skjedd.

– Dette er et handels- og industriområde. Vi vet at mange har videoovervåking. Vi samler inn video fra hele Kilen-området og går gjennom materialet. Men det er ikke gjort på fem minutter, sier Holt.

Så langt har politiet ikke pågrepne eller mistenkte.

Politiet oppfordrer eventuelle vitner til hendelsen ved Kilen industriområde på Heimdal til å ta kontakt. Flere har gjort dette.

Etterforskerne er også interessert i observasjoner i tiden før 22.15 i det aktuelle området. De ønsker også observasjoner av biler som har kjørt i stor fart fra stedet. Også folk som har hørt mulige skudd bes om å melde seg.

Like før midnatt gikk flere politifolk bevæpnet med maskinpistoler rundt ved det antatte åstedet. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Fakta Fakta om drapssaker i Norge i 2021 Hittil i år har politiet her i landet startet etterforskning av to drapssaker med to ofre. * 12. april: Like etter klokken 22 ble den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70) skutt og drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo. Hans 36 år gamle sønn er siktet for drap, samt for drapsforsøk på Kjærviks samboer. * 20. april: Like etter klokken 22 fikk politiet melding om at en mann i begynnelsen av 30-årene var skutt i Tønsberg. Han døde senere av skadene på sykehuset i Vestfold. Kilde: NTB Vis mer

Vurderer sammenheng med bilbrann

Noen timer etter drapet, ved 00.40-tiden, tok en bil fyr ved Sem i Tønsberg. Så langt er det ukjent om de to hendelsene har noen forbindelse.

– De etterforskes som to forskjellige saker. Vi har ingen holdepunkter for å si om det er noen sammenheng, sier Holt.

Tre personer er arrestert i forbindelse med brannen, melder VG.