Hittil i år har politiet her i landet startet etterforskning av to drapssaker med to ofre.

* 12. april: Like etter klokken 22 ble den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70) skutt og drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo. Hans 36 år gamle sønn er siktet for drap, samt for drapsforsøk på Kjærviks samboer.

* 20. april: Like etter klokken 22 fikk politiet melding om at en mann i begynnelsen av 30-årene var skutt i Tønsberg. Han døde senere av skadene på sykehuset i Vestfold.

Kilde: NTB