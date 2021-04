Mann skutt og drept i Tønsberg – stor politijakt etter gjerningpersoner

Mannen som tirsdag kveld ble funnet skutt i Tønsberg, døde senere på sykehus. Politiet etterlyser vitner. Mannskaper bevæpnet med maskinpistol leter i området.

Politiet i arbeid ved det antatte åstedet sent tirsdag kveld. Foto: Per Annar Holm

20. apr. 2021 23:33 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 22.15 tirsdag. Meldingen gikk ut på at det var en skadet person ved Heimdal, like utenfor Tønsberg sentrum.

«Det ble meldt om at det kunne dreie seg om en skyteepisode. Mannen i begynnelsen av 30-årene var ved bevissthet da ambulansepersonell tok hånd om mannen», skriver Sør-øst politidistrikt i en pressemelding klokken 00.10.

Han lå tirsdag kveld på operasjonsbordet ved sykehuset, men ved 01.30-tiden natt til onsdag meldte politiet at han var død.

Politiet skriver i pressemeldingen at man søker etter en eller flere gjerningspersoner. Samtidig kontrollerer man trafikken på veiene ut fra Tønsberg.

Politiet oppfordrer eventuelle vitner til hendelsen ved Kilen industriområde på Heimdal til å ta kontakt.

Etterforskerne også interessert i observasjoner i tiden før 22.15 i det aktuelle området, eventuelt også observasjoner av biler som har kjørt i stor fart fra stedet. Også folk som har hørt mulige skudd bes om å melde seg.

Hendelsen skjedde utenfor Rema 1000-butikken ved Slagenveien i Tønsberg. Det er rundt 500 meter fra sykehuset i Tønsberg, hvor den offeret ble kjørt til.

Like før midnatt gikk flere politifolk bevæpnet med maskinpistoler rundt ved det antatte åstedet. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Et Sea King-helikopter landet i nærheten av åstedet.

Eskil Bredesen, jourhavende jurist i Sør-øst politidistrikt, sier til Aftenposten at de nå jobber med å sikre området.

– Veien videre nå blir gjøre undersøkelser på stedet, få vitneforklaringer og sikre åstedet, sier Bredesen.

Det er for tiden et stort politioppbud. Politiet er utstyrt med både ett og tohåndsvåpen.