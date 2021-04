Friskt, ungt samboerpar ble vaksinert på Sagene. – En feil, sier bydelen

Samboerparet på 29 og 30 følte de hadde vunnet i Lotto da vaksinasjonssenteret ringte og tilbød vaksine. Nå legger bydelen seg flat.

Modernas koronavaksine. Foto: Terje Pedersen, NTB

Nå nettopp

Fremdeles er det mange i de mest utsatte gruppene som venter på første dose av koronavaksinen.

Pasienter med underliggende sykdommer, eldre og helsepersonell er først i vaksinekøen.

Tirsdag 20. april ble imidlertid et friskt samboerpar på henholdsvis 29 og 30 år vaksinert i Sagene bydel.

Registrert på kommunens nettsider

Bydelen vaksinerer fremdeles 60-åringer og personer med risiko for alvorlig sykdom.

Mannen ble ringt av vaksinesenteret søndag, og fikk tilbud om time to dager senere. Han ble også spurt om han kjente noen som ville ha vaksinen. Da foreslo han samboeren sin.

Paret hadde registrert seg for vaksinering på Oslo kommunes nettsider. De hadde også krysset av for at de kunne stille opp på kort varsel dersom en dose ble tilgjengelig.

Den 29 år gamle kvinnen sier de fikk opplyst at de fikk tilbudet fordi noen ikke kunne møte opp til timen sin.

Sa de var friske – ble likevel innkalt

Paret sier de fikk opplyst at vaksinesenteret hadde ringt rundt 20 personer på listen uten å få svar.

Aftenposten kjenner parets identitet. De tok imot vaksinen i god tro, og er overrasket over Sandens uttalelser om at det skyldtes en feil. De ønsker ikke å stå frem fordi de nå frykter kritikk for å ha sneket i vaksinekøen.

Paret sa tydelig fra til vaksinesenteret om at de var friske og raske, utenfor risikogruppene, ifølge kvinnen. Likevel fikk de timen og ble vaksinert to dager senere.

– Skulle ha fulgt rutiner

– I dette tilfellet har det skjedd en feil, sier bydelsdirektør i Sagene, Morten Sanden.

Restdoser som gis, skal også følge prioriteringsrekkefølgen. Dette ble ikke gjort her, ifølge Sanden.

– Så langt bydelen er kjent med var dette et enkeltstående tilfelle. Det representerer ikke praksis, sier han.

– Vi skulle ha fulgt rutiner og prosedyrer for fordeling av vaksiner, og ringt innbyggere i prioriteringsgruppene vi vaksinerte på det tidspunktet, sier Sanden.

Seks timers holdbarhet

Vaksinedosene må settes senest innen seks timer etter at vaksineglasset er åpnet. Om noen ikke kan møte til avtalt tid, vil vaksinasjonssenteret ringe neste prioriterte person i samme vaksinegruppe.

Siden dosene har en holdbarhet på bare seks timer, skal man ikke kunne bli kalt inn til time to dager senere basert på dette.

Sagene bydel ettergår nå hva som har skjedd i denne saken.

Om ingen personer på den prioriterte listen tar telefonen eller har anledning til å møte opp, kan vaksinesentre ringe folk som har krysset av for at de kan stille på 30-minutteres varsel.

Det er ti doser pr. Moderna-glass og seks doser pr. Pfizer-glass.

Oslo kommune får beskjed om hvor mange doser de får halvannen uke i forkant. Deretter bruker de 1–2 dager på å fordele dosene til bydelene. Det gir bydelene rundt en uke på å kalle inn til vaksinasjon.

– Viktigste er å unngå svinn

Heidi Kalkvik er leder for vaksinasjonsprogrammet i Oslo.

– Vi kan dessverre ikke helgardere oss mot at glipper kan skje, sier hun.

Hun er ikke kjent med at dette skal ha skjedd andre steder.

– Vi har jevnlig dialog med bydelene hvor slike scenarioer blir drøftet, men det aller viktigste er å unngå svinn av vaksiner så lenge tilfanget på disse er såpass lite, legger Kalkvik til.

Vaksineringen kan settes på pause i utsatte bydeler

Denne uken fikk Oslo 41.582 vaksinedoser. Neste uke leveres 26.000 doser.

Fire kommuner og seks bydeler i Oslo har fått 20 prosent flere doser siden midten av mars.

De ble prioritert som følge av det høye smittepresset. Dermed er det store forskjeller mellom bydelene i Oslo.

Bydel Bjerke begynte å vaksinere friske personer i 40-årene allerede for to uker siden. Disse er risikogruppe 9. Det er den siste av de prioriterte gruppene.

Samtidig holder andre bydeler, som Nordre Aker, fremdeles på med å vaksinere sine 65–74-åringer, samt unge med underliggende sykdommer.

Alle i risikogruppene i Oslo skal bli vaksinert før de mest smitteutsatte bydelene får vaksinere friske mellom 18 og 44 år.