Sersjant 1. klasse Henriksen fra Sandefjord tok initiativ til å ta vaktlaget sitt ut på ski i Slottsparken Foto: Stein J Bjørge

Gardistene byttet ut våpen med ski og staver

Troppssjef Henriksen og gardistene Granbom, Rike, Bale, Kalstad, Hasselvold og Salvesen tok seg en siste skitur i Slottsparken før mildværet.

1. Gardekompani tok bokstavelig skiene fatt mellom vaktene foran slottet i vinterferien.

Ideen ble unnfanget og iverksatt på høvelig vis samt sluttet orden. Man slenger ikke bare rundt på ski og utstyr når man er gardist ved Det Norske Kongelige Slott.

Våpen er byttet ut med ski på skuldrene. Foto: Stein J Bjørge

Tydelig utmarsj og innmarsj fra rundløypen som tidligere i uken var laget klar for byfolk og vinterferie i Slottsparken.

Ski på skuldre der våpen vanligvis bæres og et synkronisert skibytte, er vel et av de sjeldnere syn under tunge trær og smeltende snø.

Skiløpergardister anno 2021. Foto: Stein J Bjørge

Skiløpergardister anno 1905. Foto: Forsvarsmuseet

Et positivt tiltak for soldatene mellom de vanlige vaktøktene på slottet, forteller Brage Wiig-Hansen ved informasjonsavdelingen i Garden.

Mildværet setter nok en stopper for flere skiturer, men vaktlaget har allerede rukket et par turer ut på ski, forteller han da Aftenposten følger det som ser ut som strafferunder ved en standplass i skiskyting.

Det er munter stemning blant gardistene som kan skryte på seg en skitur i vinterferien om ikke annet. Afterski samt hvil, hvil og hvil på vanlig vis i vaktbua avslutter den urbane skituren i kongens klær.

Synkront skibytte. Foto: Stein J Bjørge

Gardist Bale på sporet. Foto: Stein J Bjørge

Det går rundt og rundt for Gardistene bak slottet. Foto: Stein J Bjørge