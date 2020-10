Snøen i lavlandet smelter utover dagen

Det blir med et kortvarig besøk av kong Vinter på Sør- og Østlandet: Temperaturen stiger utover dagen og snøen vil smelte i lavlandet.

Skiforeningen begynte i morges å pakke skiløyper fra Solli til Myggheim. Foto: Skiforeningen

Nå nettopp

– Det kommer til å bli mildere utover dagen. Snøgrensen stiger utover dagen. I kveld ligger snøgrensen på 200–600 meter med lokale variasjoner, sier vakthavende statsmeteorolog Magnus Ovhed i Tromsø.

Allerede i morgen blir det markert væromslag og mildere.

– Onsdag blir vesentlig mildere og stort sett regn over alt. Sør for Finse vil snøgrensen ligge på 1000- 1200 meter over havet, sier han.

Kommunikasjonsjef Trine Rom Giving i Skiforeningen sier at løypebasene har vært ute og pakket såler.

– Dette er en veldig hyggelig start. Men det er fortsatt tidlig i sesongen. Det er ikke skispor, men det er mulig å ta frem de godt brukte skiene å få seg en liten tur noen steder, sier hun.

Tirsdag pakket løypebasene en såle i Solli i Asker, på Ringkollen på Krokskogen og på Brovoll i Romeriksåsen.

– Det er pakket, men det er fortsatt veldig tidlig i sesongen, minner Giving om.

Vinterstemning i Marka i formiddag. Men snøen forsvinner snart i lavlandet. Foto: Skiforeningen

Torsdag blir det igjen noe kaldere på Sør- og – Østlandet.

– Temperaturen synker litt torsdag, men det blir fortsatt mildt. Nedbøren fortsetter. Men det er bare fjell- og høyereliggende områder som kan få snø, sier Ovhed.

Mens Østlandet får det meste av nedbøren tirsdag, er det Vestlandet og Sørlandet som får det meste av nedbøren onsdag.

– Så vinteren kommer bare på en snarvisitt?

– Skal man opp i fjellnære områder er det lurt å ha vinterdekk.

– Hvit jul, er det bare amatører som spør om det i oktober?

– Vel, det er litt tidlig ennå å svare på det. Statistikken viser at antallet hvit jul i Oslo-området har sunket en god del de siste tiårene, sier Ovhed.

En sommer er på hell. I morges kom den første snøen til Østlandet. Foto: Erik Gulbrandsen

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding