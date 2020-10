Drapet i Kristiansand: Politiet ber om tips

Politiet ber folk som har vært i Gamle Mandalsvei og Suldalen i Kristiansand om tips som kan hjelpe dem i etterforskningen av drapet på Dan-Eivind Lid.

Politiet ber folk som har vært i området Gamle Mandalsvei og Suldalen i Kristiansand fredag og lørdag ta kontakt om de har sett noe interessant i forbindelse med drapet på Dan-Eivind Lid. Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

6. okt. 2020 16:12 Sist oppdatert 9 minutter siden

Agder-politiet ber folk melde fra om de har gjort interessante observasjoner av folk eller biler i området i tidsrommet mellom klokka 18.45 fredag og klokka 13 lørdag 3. oktober, melder NRK.

I etterforskningen til nå har politiet innhentet store mengder informasjon fra blant annet videoovervåkingskameraer og teleinformasjon, opplyser politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

– Vi jobber nå med å undersøke hva som kan knyttes til handlingen og hva som ikke er relevant for etterforskningen, sier han.

Overfor avisa utdyper han at politiet særlig ønsker å komme i kontakt med eiere av biler med bevegelsessensorer, samt folk som har vært i kontakt med avdøde.

Sist observert fredag kveld

Den siste sikre observasjonen av den 48 år gamle Sian-aktivisten var ved 18.45-tiden fredag 2. oktober, men politiet har ikke ønsket å gå ut med hvor denne observasjonen ble gjort.

Det var en nabo som fant Lid død i leiligheten sin ved 13-tiden lørdag.

Ifølge avisa, som siterer anonyme kilder, har et kamera som viser parkeringsplassen utenfor blokka til Lids leilighet, fanget opp at en bil kommer til stedet klokka 3 natt til lørdag. I samme tidsrom skal naboer ha hørt hyl og skrik.

Ingen pågrepet

Mandag opplyste politiet at de har startet drapsetterforskning, og at de søker etter én eller flere gjerningspersoner. Så langt er ingen siktet i saken, men politiet har sagt at de ikke har informasjon som tilsier at befolkningen behøver å engste seg.

Dan-Eivind Lid var engasjert i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian), men politiet mener at det ikke er noe som tyder på at det ligger et politisk motiv bak drapet.

Avdøde var domfelt en rekke ganger, blant annet for besittelse av våpen. Til VG sier politiadvokat Formo at Lids historikk er en del av informasjonen politiet nå innhenter, og som er med på å danne et helhetsbilde i etterforskningen.

