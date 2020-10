Frode Berg: E-tjenesten foreslo at kona ble med på spiontur til Moskva

Påstanden kommer frem i en ny bok om spiondømte Frode Berg. Boken viser i detalj at Berg gjorde mer enn bare å levere konvolutter som et slags postbud for E-tjenesten.

Nå nettopp

Forslaget om å ta med kona på etterretningsoppdrag til Russland, skal ha blitt fremmet av en norsk etterretningsoffiser under et av flere møter på Hotel Opera.

Dette er en av flere nye opplysninger og påstander som kommer frem i boken «I grenseland». Den er skrevet av NRK-journalist Morten Jentoft i «tett samarbeid med Frode Berg».