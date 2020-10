Økt smitte ved grensen – harryturen kan være i fare igjen

De siste dagene har koronasmitten i Värmland økt jevnlig. Siden torsdag har 24 personer fått påvist smitte, og länet ligger over grensen som Norge har satt.

NTB

Nå nettopp

Ifølge Romerikes Blad ligger nå Värmland på 21 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, altså så vidt over grensen på 20 tilfeller som Norge har satt.

– Økningen av antall tilfeller gjennom fredag, lørdag og søndag gjør at Värmland nå ligger et godt stykke over den grensa som Norge forholder seg til, når de rødlister regioner, skriver den svenske lokalavisen VMT.

Totalt har det svenske länet nå 1.324 bekreftede tilfeller.