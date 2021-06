Nå kan fullvaksinerte reise over grensen uten å måtte i karantene. På Svinesund er det allerede kø.

En drøy halvtime etter at de nye innreisereglene trådte i kraft, står køen til Svindesundbroen ved svenskegrensen.

Køen var lang for å reise – karantenefritt – inn i Norge fredag ettermiddag. Foto: Vilde Skorpen Wikan

11. juni 2021 15:40 Sist oppdatert nå nettopp

For første gang på mange måneder kunne folk dra over grensen til Sverige uten å tilbringe tid i karantene etterpå.

Politiførstebetjent Stian Rasmushaugen leder politiets arbeid med grensekontrollen på norsk side av Svinesund.

– Vi frykter økt trafikk som utfordrer kapasiteten i grensekontrollen, sier han til Aftenposten.

Reisende må forberede seg på lange køer ved grensen, advarte regjeringen på sine nettsider fredag.

Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene, kan fra fredag kl. 15 få unntak fra innreisekarantene.

Men dette gjelder kun dersom de kan dokumentere dette gjennom norsk koronasertifikat.

Alle andre som kommer til Norge må i utgangspunktet fortsatt i karantene.

Hovedregelen er at alle skal testes på grensen ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene.

Hva hvis køen blir for lang?

Ved kapasitetsutfordringer er det en mulighet for myndighetene på grensen til å bestemme at personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 og kan dokumentere dette, ikke skal ta test på grensen.

De får plikt til å ta test senest innen to dager etter ankomst til Norge.

Denne muligheten gjelder kun ved kapasitetsutfordringer. Den gir ingen rettighet for den enkelte til selv å velge ta test hjemme istedenfor på grensen. Helsedirektoratet utarbeider veiledning for personellet på grensen for vurderinger på kapasitetsutfordringer.

Det er den utvidede kontrollsiden med QR-kode som skal brukes ved innreise til landet. Selv om du har grønt på Kontrollside Norge, er det ikke sikkert du får grønt på den utvidede kontrollsiden. Foto: Heiko Junge

Fakta Slik virker koronasertifikatet Sertifikatet ligger på helsenorge.no. Alle som skal reise inn til Norge, må sette seg inn i hva sertifikatet viser og hvordan det kontrolleres før de kommer til grensen. Kontrollside (Norge) skal ikke brukes ved grensepassering Koronasertifikatet har to kontrollsider: Kontrollside (Norge) og utvidet kontrollside (for innreise). Grønt koronasertifikat som vises i Kontrollside (Norge), som er for innenlands bruk, vil ikke nødvendigvis vil gi fritak fra innreisekarantene. Hvis du for eksempel er vaksinert med en vaksinedose for mer enn tre uker siden, vil kontrollsiden for innenlands bruk være grønn, mens du må være fullvaksinert for å slippe innreisekarantene. Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen For kontroll ved innreise, trykk på knappen utvidet kontrollside. Det er denne du skal vise til politiet ved grensepassering. Slik foregår kontrollen Politiet vil skanne QR-kodene som er på utvidet kontrollside. I skanneren vil kontrolløren øverst få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke. Se flere detaljer om reglene på regjeringen.no Vis mer

– Koronasertifikatet diskriminerer ikke-digitale

Foreløpig finnes ikke koronasertifikatet i en ikke-digital utgave.

– Slik koronasertifikatet tas i bruk i dag, vil mange ikke-digitale eldre slite med å få tak i det. Det er diskriminerende. Myndighetene fremstår digitalt fartsblinde, og ikke-digitale blir taperne, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Regjeringen har sagt at sertifikatet «skal være klart 11. juni». På helsenorge.no blir nå ikke-digitale innbyggere henvist til å gi opprette en fullmakt for å kunne be andre skaffe sertifikatet for seg. Det står at «det jobbes også med en løsning for en utskriftsversjon for deg som ikke bruker mobil, nettbrett eller PC, men denne er ikke klar enda.»

– Dette er for dårlig. Forskjellsbehandlingen vil hindre ikke-digitale i å ta viktige steg ut av pandemien og isolasjonen, sier Jacobsen