I dag kan gjenåpningen av Norge fortsette. Dette er de mulige lettelsene.

Statsminister Erna Solberg (H), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad kaller inn til pressekonferanse om koronasituasjonen, fredag kl. 13.00. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I dag kan statsminister Erna Solberg (H) fortsette gjenåpningen av Norge. Blant annet kan det gå mot lettelser for breddeidretten og fjerning av skjenkestopp ved midnatt.

45 minutter siden

Trinn tre er neste steg i den nasjonale gjenåpningsplanen. Hvert trinn varer i tre uker, om alt går etter planen.

Trinn to ble innført torsdag 27. mai, og i går hadde det altså gått tre uker.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse kl. 13.00 i dag. Erna Solberg har bekreftet overfor VG at Norge er klar for neste steg i gjenåpningen.

– Smittetall, innleggelser og vaksineutviklingen viser at vi kan ta neste steg i gjenåpningen, sier Solberg til VG.

Hun ser imidlertid én mørk sky på himmelen.

– Den eneste skyen vi har er dette Delta-viruset som har satt sine spor i Storbritannia. Så er det ikke sikkert at det vil skape problemer her i landet på samme måte. Det vi har sett hittil er at våre vaksiner gir god beskyttelse mot det viruset.

Smittetallene synker

Men det er data, og ikke datoer, som styrer gjenåpningen av Norge. De tre viktigste faktorene er:

Antall smittede.

Kapasitet i helsetjenesten.

Antall vaksinerte.

Smittetallene synker nasjonalt. Torsdag var det 219 smittede. Vaksinedekningen øker også. Så langt har over 2 millioner nordmenn fått første vaksinedose, ifølge tall fra FHI.

Dette er noen av de mulige lettelsene

Oppfordringen om å ikke ha besøk av flere enn 10 gjester utvides til 20 gjester.

Den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt oppheves.

Inntil 50 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Barn og unge under 20 år kan delta i konkurranser og på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.

Det åpnes for kontaktidrett ved trening.

Det åpnes for offentlige arrangementer med opptil 5000 personer.

Det globale reiserådet oppheves dersom det er smittevernmessig forsvarlig.

Adgangen til familiebesøk utvides.

Det åpnes for arbeidsinnvandring for prioriterte grupper.

Det er fortsatt en anbefaling om mest mulig bruk av hjemmekontor. Se hele planen her.

Selv om regjeringen skulle fortsette gjenåpningen av Norge, er det ikke sikkert at alle lettelsene i ett trinn blir innført samtidig.

Frykter lokale smitteutbrudd

For to uker siden sa Erna Solberg til Aftenposten at det er én ting hun frykter.

– Lokale utbrudd som blir så store at vi ikke får kontroll på dem. Vi tåler litt mer smitte og flere utbrudd, men vi må være gode på å slå dem ned, sier Solberg.

17 kommuner har ifølge VGs tall stigende smittetrend. Blant disse er Færder, Sandnes, Stavanger og Nannestad.

NTB meldte i går om over 50 smittede av deltavarianten i Færder kommune den siste uken. Kommunen har totalt 86 personer i isolasjon med påvist smitte.

– Det vi har lagt merke til, er at dette viruset er veldig smittsomt, og at det også er fullvaksinerte som blir smittet. I vår kommune er det seks fullvaksinerte som har fått påvist deltavarianten, sier kommuneoverlege Elin Jakobsen til NTB.