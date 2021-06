Mange jublet etter gjenåpningen fredag, men på Rockefeller fikk de ikke det de aller helst ønsket seg

De ansatte ved Rockefeller fulgte regjeringens pressekonferanse fredag. Fra venstre står Knut Frøysnes, Ørjan Bjørnevik, Andreas Tylden, Roar Gulbrandsen, Joakim Hansen og Jan Sheikh. Foto: Stein Bjørge

Det åpnes opp for større kultur- og idrettsarrangementer. Men bordservering og 1-metersregelen gjør det vanskelig for et av Oslos største kulturhus å slippe inn flere gjester.

– Det er ingen som hopper i taket enda, sier Roar Gulbrandsen, daglig leder for Rockefeller i Oslo.

Gulbrandsen og flere kolleger har samlet seg i gangen på Rockefeller. De følger spent med på hva statsminister Erna Solberg (H) sier. De har et håp om at kulturarrangementer skal få et unntak for 1-metersregelen.

Det får de ikke.

– Men vi er optimister. Vi har troen. Men det er ikke akkurat hæla i taket, sier Rockefeller-sjefen.

Roar Gulbrandsen håper å kunne åpne dørene på Rockefeller for langt flere i tiden fremover. Men det blir nok ikke før til høsten, tror han. Foto: Stein Bjørge

Åpner opp for store arrangementer

Fra søndag kan det være opptil 5000 personer på konsert og fotballkamp. Samtidig utvides også skjenketiden, men ikke for Oslo. I hovedstaden har politikerne bestemt at man skal ha skjenkestopp ved midnatt frem til 4. juli.

Da regjeringen fredag ettermiddag la frem de neste lettelsene i koronarestriksjonene, var forventningen stor blant de ansatte ved rockens storstue i Oslo. Siden 1999 har Gulbrandsen vært daglig leder på Rockefeller. Han har sørget for at folk fra hele landet har fått muligheten til å oppleve verdensstjerner og lokale band. Sist Rockefeller var fylt til randen var 7. mars 2020.

Fredag er de rigget for at 200 personer kan få med seg bergenske Datarock.

– Sånn har det vært de siste to dagene. Før det var det 20 personer. 7. mars i fjor var siste gang vi gjennomførte en konsert av betydning, sier Gulbrandsen.

Han legger ikke skjul på at nedskalerte koronakonserter er langt unna en utsolgt konsert.

Da Erna Solberg steg opp trappene og opp på scenen i Marmorhallen på Sentralen fredag, et steinkast unna, var de fem mennene fra Rockefeller ekstra spente. Men statsministeren skuffet dessverre de ansatte ved kulturhuset.

Innendørs er det mulig med 1000 personer, fordelt på 2 kohorter med 500 personer, dersom det er faste tilviste plasser.

Uten faste plasser er det lov med inntil 400 personer, fordelt på 2 kohorter med 200 personer.

Men fortsatt er det et krav om bordservering av alkohol og sitteplasser til alle gjester. I tillegg gjelder fortsatt 1-metersregelen, bekreftet helseminister Bent Høie (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog.

– For publikum er det ikke noe unntak for 1-metersregelen, sier Guldvog.

Statsminister Erna Solberg sier Norge er klare for å gå til trinn tre i gjenåpningsplanen. Det åpner blant annet for flere større kulturarrangementer. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Drømmer om gjenåpningshøsten

For de ansatte ved Rockefeller betyr dagens lettelser lite.

– Så lenge det er skjenking ved bordet og 1-metersregelen fortsatt gjelder, så er det lite som endrer seg, sier Gulbrandsen.

Ettersom de ønsker å ha skjenking som et tilbud til publikum, så vil det være vanskelig å slippe inn flere personer. Spesielt ettersom det fortsatt er et krav om at publikum må kunne holde 1 meters avstand. Normalt er det plass til 1300 personer på Rockefeller.

Inne på Rockefeller i Oslo er det rigget slik at 200 personer kan være til stede. Foto: Stein Bjørge

Gulbrandsen tror derimot at arenaer som Bislett stadion, vil kunne gjennomføre arrangementer med kohorter på 500 ganger 10. Han og de andre ansatte er likevel positive. Spesielt fordi trinn tre i gjenåpningen innføres allerede fra og med søndag.

Blant annet heves den nasjonale skjenkestoppen. Men Oslo kommune har bestemt at det ikke skal være mulig å servere alkohol etter midnatt frem til 4. juli i hovedstaden. Hadde det ikke vært for dette, kunne Rockefeller ha holdt oppe til langt på natt.

– Da hadde det blitt skikkelig fest her, men det hadde blitt lite dansing når folk skal sitte ved bordet, sier Gulbrandsen.

Nå håper de ansatte ved Rockefeller at de kan være i full drift om ikke altfor lang tid.

– Det er høsten vi går for. Målet er at Åge Aleksandersen og Sambandet skal spille for 1300 mennesker her i september.

Høies oppfordring til publikum

Både helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog erkjenner at det er en risiko ved å åpne opp for større arrangementer innendørs, spesielt etter «den mørke skyen»: Delta-varianten.

– Det er alltid en risiko med å åpne opp, men vi kan ikke ha strengere regler enn nødvendig, sier Høie til Aftenposten.

Han legger til at det hviler et stort ansvar på publikum.

– Mitt inntrykk er at arrangørene for denne typen større arrangementer er veldig flinke. Publikum har nå et stort ansvar. Selv om vi føler at det er trygt å stå tett inntil hverandre, så kan det ha store konsekvenser hvis dette fører til at vi må stramme inn igjen.