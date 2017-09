I Sverige ble SJ rammet av samme oppstykking som NSB nå er gjennom, bare mange år tidligere. SJ - som i dag er et statlig selskap med stor kommersiell frihet, og som ikke lenger står for «Statens Järnvägar» - har nå over ti års erfaring med konkurranse.

Overfor Aftenposten hevder toppsjef Crister Fritzson i SJ at oppsplitting og konkurranse har løftet svensk jernbane til et helt nytt nivå. De ville aldri nådd de uten omstruktureringen og påfølgende konkurranse.

Fakta: Jernbanereformen Reformen har vært et av H/Frp-regjeringens prestisjeprosjekter. 1. januar 2017 ble jernbanen i Norge omstrukturert. NSB sitter igjen som et driftsselskap for de fleste av landets jernbanestrekninger, men uten ansvar for vedlikehold, eiendom og ruteplanlegging. Deretter er planen å legge ulike strekninger ut på anbud - hvor også statlig eide NSB og Flytogen kan være med å konkurrere. Dette skulle egentlig ha startet allerede, men er utsatt til etter valget. Dermed er det usikkert om det faktisk vil skje. Staten skal fortsatt eie all infrastruktur, altså stasjoner, signalanlegg, skinner og det som hører til. På sikt skal de ulike drifts- og vedlikeholdsoppgavene også konkurranseutsettes.

SJ og Fritzson har som ambisjon å utkonkurrere NSB på jernbanestrekninger i Norge, slik NSB med suksess har utkonkurrert SJ på enkelte linjer i Sverige.

– Akkurat hvilke effekter har oppsplitting og konkurranse gitt, som ikke uansett ville kunne vært oppnådd?

– Konkurransen har hatt stor betydning for utviklingen av hele jernbanen i Sverige. Det har gitt flere selskaper, som igjen har gitt flere avganger, som igjen har presset prisene ned og lokket flere passasjerer til jernbanen, sier Fritzson.

Ønsker ikke anbud i Norge

«Stopp jernbanevanviddet». Det er overskriften på debattinlegget fra stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) i Østlandets Blad fredag.

Ap angriper igjen oppsplitting av norsk jernbane gjennom jernbanereformen, som regjeringspartiene Høyre og Frp, sammen med Venstre og KrF, står bak.

Spesielt er Ap-politikeren kritisk til ribbingen av NSB. Høsten 2017 er NSB et selskap som har fått beholde merkenavnet - men som ikke lenger eier egne tog, har mistet eiendommene sine og som ikke lenger styrer ruteplanlegging av togtrafikken.

Ap har programfestet at de er imot anbudskonkurranse på jernbanen, men har hittil i valgkampen ikke villet si om og i hvilken grad de eventuelt ønsker å reversere oppslittingen av NSB hvis de kommer i regjeringsposisjon etter valget.

Stortingsrepresentant og samferdselspolitiker Eirik Sivertsen (Ap) har uttalt følgende om sitt partis ønsker for jernbane:

«I vårt alternative budsjett for 2018 valgte vi å opprettholde Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Men helst ønsker vi en mer integrert jernbane, der ett selskap tar et helhetlig ansvar.»

Mener konkurranse gir mer for pengene

I Norge er konkurranse på jernbane i startgropen, mens det i Sverige har pågått lenge. For SJ-toppsjef Fritzon er det i dag vanskelig å se for seg en annen situasjon.

– Sverige og Storbritannia er nå de to landene i Europa som har størst økning i antall passasjerer. Det er ingen tilfeldighet at begge har konkurranse på jernbanen. Skattebetalerne har fått mer jernbane for pengene. SJ er blitt ett av Sveriges mest digitaliserte selskaper, mener Fritzon.

– Frustrasjonen i SJ var stor da selskapet ble ribbet. Støtter dere i dag omleggingen av svensk jernbane, og i så fall hva?

– Svaret er ja. Oppdelingen har vist seg som et gode, sammenlignet med alternativet med én stor virksomhet. Konkurransen har vært svært positiv for både passasjerer og samfunn. Men trafikkledelse og ansvaret for infrastruktur må ligge hos en nøytral part, sier han.

Første kvartal hadde SJs tog en punktlighet på 91 prosent, som er 3 prosent bedre enn samme tid i fjor. Også i Sverige er feil på infrastruktur den viktigste årsaken til forsinkelser.

Derfor kan de utkonkurrere NSB

Toppsjef Crister Fritzon i SJ tror ikke at det vil bli vanskelig å konkurrere med NSB.

– Hvorfor kan SJ gjøre det bedre på norske linjer enn NSB?

– Vi har stor respekt for NSB, men vi har erfaring med å drive i et konkurranseutsatt marked. Vi har fått mye skryt av passasjerene på X2000-togene mellom Oslo og Stockholm, svarer han.

Han sikter til til SJ-ruten mellom de to hovedstedene, som ble etablert for to år siden. SJ kjører turen på rundt 5 timer.

– Siden vi innførte bevegelig pris, har de billigste billettene på hurtigtogene blitt senket med 75 prosent. Også dette førte til dramatisk økning i antall passasjerer. Vi fylte tomme seter, noe som har bidratt til at vi i dag er et av få lønnsomme togselskaper i Europa, sier toppsjefen.

Tillitsvalgt nyanserer bildet

Lennart Jansson er hovedtillitsvalgt for servicepersonalet i SJ. Han har lang fartstid i selskapet.

– Vår situasjon er at vi er færre ansatte om bord på togene. Det fysiske arbeidet er enklere, arbeidssituasjonen likevel tøffere. Vi gjør mye på egen hånd. Mange ansatte kjenner seg usikre på arbeidsplassen. Dette er også en konsekvens av utviklingen, sier han.

– Alt i alt, er jernbanen i Sverige blitt bedre med konkurransen?

– Det er både óg. Det er blitt flere avganger. Passasjerene har flere muligheter. Men togselskapene samarbeider ikke, slik at billetten kun gjelder for ett enkelt selskap.

– Det som har vært av suksess, ville det kommet også uavhengig av konkurransen?

– Det spørs hva staten hadde gjort, hvor store summer som hadde blitt bevilget.

– Var det bedre før?

– Nei, ikke om du spør meg i dag. Hadde du spurt for 15 år siden ville mitt svar vært ja. Det er uansett vanskelig å generalisere, sier Jansson.