Fire uker i varetekt for 19-åring siktet for drapsforsøk på skole

Knivstikkingen skjedde i en korridor inne på St. Hallvard videregående skole i Buskerud like før klokken 11 mandag, og både lærere og mange av jentas medelever var vitne til det dramatiske overfallet.

– Fortvilet

19-åringen er siktet for forsøk på drap og erkjenner ikke skyld, selv om han erkjenner de faktiske forholdene. Under fengslingsmøtet tirsdag samtykket han til varetektsfengsling i fire uker, slik politiet ba om.

– Vi var i avhør mandag kveld. Han er fortvilet over det som er skjedd, sa 19-åringens forsvarer, advokat Martin Smith, til NTB før rettsmøtet klokken 12.

Utenfor livsfare

Jenta ble i all hast kjørt til Drammen sykehus etter at hun ble stukket flere ganger i overkroppen og påført alvorlige skader. med alvorlige skader. Hun ble operert natt til tirsdag, og er nå utenfor livsfare, opplyser faren til NRK Buskerud.

Drammens Tidende opplyser at 16-åringen er overført til Ullevål universitetssykehus for nye operasjoner.

Den varetektsfengslede 19-åringen var ikke elev ved skolen. Han skal være bosatt i Oslo.

– Ville ikke drepe

Advokat Martin Smith er forsvarer for den siktede 19-åringen. Smith sa mandag kveld at hans klient er sterkt preget av det som har skjedd.

– Han har det ikke godt nå, sier Smith til Drammens Tidende etter at politiavhøret var ferdig mandag kveld.

Forsvareren sier 19-åringen ikke mente å drepe den 16 år gamle jenta.

– Det er det som ligger i at han nekter straffskyld etter siktelsen om forsøk på forsettlig drap, sier Smith, som ikke ønsker å gå mer i detalj om hva som ble sagt i avhøret.

Anmeldt for trusler tidligere

Politiet bekrefter overfor VG at 19-åringen tidligere er blitt anmeldt for trusler mot jenta.

Advokat Martin Smith ønsket ikke å kommentere dette mandag kveld.

– Ikke kjærester

En talsperson for 16-åringens familie opplyser til DRM24 at det fra jenta sin side aldri ha vært snakk om et kjæresteforhold, som tidligere omtalt i nyhetsmediene.

Jentas far: Ønsker ingen spekulasjoner

Faren oppfordrer tirsdag folk til å ikke spekulere i årsaker til knivstikkingen.

– Det viktigste er at hun overlevde og ikke får varige mén, sier han til NRK Buskerud tirsdag morgen.