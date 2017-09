Et vogntog med eksplosiver i lasten veltet i Åkrafjordtunnelen i Etne i Hordaland.

Et vogntog som muligens hadde eksplosiver i lasten, veltet fredag morgen i Åkrafjordtunnelen i Etne i Hordaland. Det meldte NRK først.

Åkrafjordtunnelen på E134 ble stengt i Etne mellom Sævareid og Teigland på grunn av uhellet, av Statens vegvesen.

Ifølge NRK hadde vogntoget trolig eksplosiver i lasten. Det ble varslet evakuering av lokalbefolkning.

Etter at hendelsen først ble avdramatisert medga Veivesenet senere at det likevel var en risiko for eksplosjon.

Ekspert på vei inn i tunnelen

Politiet har uansett evakuert og sperret av Åkrafjordtunnelen etter at en bil med sprengstoff i lasten veltet. Det blir oppbevart fenghetter ved sprengstoffet.

I og med at sprengstoff og fenghetter oppbevares i nærheten av hverandre, er det fortsatt «en viss eksplosjonsfare», ifølge operasjonsleder Nina Fagerland i Vest politidistrikt. En varebil med henger veltet Åkrafjordtunnelen i Etne i Hordaland fredag morgen. Hengeren hadde eksplosiver i lasten.

– Vi har ekspert fra et privat firma på vei inn i tunnelen for å sørge for at det blir ryddet opp på en trygg og skikkelig måte, sier Fagerland til NTB.

Åkrafjordtunnelen på E134 er stengt mellom Sævareid og Teigland på grunn av uhellet. Ulykken skjedde 4 kilometer inn i den 7,4 kilometer lange tunnelen.

Arbeidet med å sikre Åkrafjordtunnelen var i gang i 10-tiden fredag, men Fagerland kunne ikke anslå når tunnelen kunne åpnes igjen og trafikken gå som normalt.