«Hele» Hollywood raser mot stjerneprodusenten Harvey Weinstein etter anklagene om seksuelle overgrep ble kjent.

Det har kommet frem at flere har visst om i alle fall store deler av filmtoppens oppførsel gjennom mange år. Søndag ble det klart at han skal etterforskes i Storbritannia.

Samfunnsdebattant Heidi Helene Sveen har selv vært utsatt for seksuell trakassering. Hun er ikke i tvil om at lignende forhold skjer i Norge.

– Da jeg fortalte om personen som hadde trakassert meg til noen bekjente, var svaret: «Ja, han ja». Da kom det frem mange historier, forteller Sveen til Aftenposten.

«Ingen» bryr seg

Privat

Sveen mener seksuell trakassering i norsk arbeidsliv er et tema «ingen» interesserer seg for.

– Det blir sett på som bagateller og enkelthendelser. Det er heller ingen arbeidsgivere som selv tar initiativ til å undersøke om det skjer på deres arbeidsplass.

Det er først når flere står frem sammen, at anklagene blir tatt på alvor, mener hun.

Spesielt miljøer der nettverksbygging er en del av muligheten for en videre karrière, er utsatt for seksuell trakassering, påpeker hun.

– Og særlig miljøer med mange menn i maktposisjoner.

– Skal bare oppleves som positivt

Aschehoug

Skribent og samfunnsdebattant Guri Idsø Viken tror det er mye skjult trakassering også i Norge, spesielt i kulturbransjen.

– Når det kommer til kvinner, så virker det som om det er greit å si «veldig fint det du skrev, har du lyst til å gå på en date?». Det er akkurat som at det bare skal oppleves som positivt, sier hun og legger til:

– Jeg tror en av utfordringene er at vi er så innarbeidet i vår kultur. Mange tror nok at vi ikke driver med sånn og at menn har respekt for kvinner. Det tror jeg gjør det vanskeligere å definere problemet.

Avvises og forklares som enkelthendelser

I Norge regnes seksuell trakassering som så alvorlig at det må behandles i retten. Det bidrar til at få saker behandles, forklarer fagdirektør Calus Jervell hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Det er veldig få som tar det til retten. Mange som rapporterer fra om uønsket seksuell oppmerksomhet opplever at hvis de sier ifra så bagatelliseres det. Flere opplever at det de sier blir avvist som en enkelthendelse, sier Jervell til Aftenposten.

Totalt 4,7 prosent, 123.000, av yrkesaktive kvinner i Norge opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen en gang eller mer i måneden, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Når det gjelder de yngste kvinnene, er det 14 prosent, sier Jervell.

– Hvilke konsekvenser kan seksuell trakassering ha?

– Det kan skape en utrygghet som utgjør en psykisk helsefare. Det vi hører fra mange er at de opplever det som veldig vanskelig.

