Mor og to voksne døtre lå døde i flere måneder: – Det er skammelig at slikt skjer

– Det er skammelig at slikt skjer. Bydelen og kommunen har et ansvar forbi følge opp folk.

Det sier Torunn Knutsen til Aftenposten. Hun bor selv på Romsås og Aftenposten treffer henne på Romsåssenteret.

– Det gjelder særlig folk med psykiske lidelser som for eksempel kommer fra krig, mener hun.

Hun kjenner ikke de tre som døde i leiligheten og vet heller ikke hvor på Romsås det skjedde.

– Det er klart at bydelen har et ansvar i en slik sak, understreker hun. – Jeg er opptatt av at alle på Romsås skal ha det bra.

I ettermiddag ble det klart at en voksen kvinne i 60-årene og hennes to voksne døtre har ligget døde i en kommunal leilighet på Romsås i flere måneder. Politiet mistenker ikke noe kriminelt.

Bydelsdirektøren: – Så langt er det ingen grunn til å tro at bydelen har sviktet

– At mennesker kan gå bort og ligge døde i lengre tid er tragisk, det har hendt før i vår by og andre byer, sier bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide, som synes saken er svært trist.

Bydelen fikk mandag ettermiddag vite at de tre som ble funnet døde i en leilighet på Romsås har ligget der siden sommeren.

– Det har vel ikke hendt før at en familie på tre blir funnet omkommet flere måneder etter sin død?

– Nei, dette er en veldig spesiell sak, og det er ikke riktig å spekulere i hva som har skjedd. Vi har fått bekreftet hvem det er snakk om, og så langt kan jeg bekrefte at moren, kvinnen i 60-årene, har hatt en kommunal leilighet. Så langt er det ingen grunn til å tro at det er noe som har sviktet i bydelen, sier Søreide.

– Når betalte hun leien sist?

– Vi forsøker nå å undersøke saken mer detaljert, som når månedsleien sist ble betalt.

Søreide sier bydelen ikke er kjent med at moren har hatt andre tjenester fra kommunen enn den kommunale leiligheten.

Den lille familien, alle norske statsborgere men med afrikansk opprinnelse, har ifølge politiet hatt lite omgang med andre.

Funnet døde på torsdag

Politiet tok seg inn i leiligheten på Romsås nord i Oslo rett før helgen, da fant de tre kvinner døde, uten spor etter noe mistenkelig, opplyser politioverbetjent Kjetil Moen.

De tre kvinnene ble funnet etter at ansatte i Oslo kommune slo alarm. Ingen hadde sett noe til de tre kvinnene siden i sommer.

Til Aftenposten sier Moen:

– Vår hypotese er at dette er en familie som ikke har skaffet helsehjelp. Vi tror de var syke før de døde, men vet ikke hva slags sykdom.

– Var de avmagret?

– De har ligget en stund, avmagring kan være en dødsårsak.

– Hvorfor tok det så lang tid fra de døde til det ble oppdaget at de var døde?

– Denne familien har ikke hatt kontakt med noen, vi tror de har isolert seg innenfor sine fire vegger.

Moren var i slutten av 60-årene, mens døtrene var i 30-årene og slutten av 20-årene.