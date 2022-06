– Nå sørger vi som nasjon

Støre: Kampen er ikke over, den er ikke ufarlig, men vi skal vinne

Hatet mot det skeive miljøet er skremmende, sa preses Olav Fykse Tveit i sørgegudstjenesten. Statsministeren fremhevet at vi alle aktivt må ta valg mot hatet.

To menn ble drept og 21 skadd da 42 år gamle Zaniar Matapour åpnet ild mot flere utesteder i Oslo, blant annet London pub som er svært populær i det skeive miljøet.

Søndag ble det arrangert sørgegudstjeneste i Oslo domkirke.

– Lørdagen var ment for en storslagen fest og feiring av frihet, kjærlighet og retten til å elske den du vil og være den du er. Skytingen i nattetimene satte en stopper for Pride-paraden, men den stoppet ikke kampen og innsatsen for å bekjempe diskriminering, fordommer og hat, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han viste til at byen i stedet ble fylt med mennesker som ville vise sin støtte og solidaritet, men også si fra om sorg og raseri.

– Denne kampen er ikke over, den er ikke ufarlig, men vi skal vinne den sammen, sa Støre.

Sørgegudstjeneste i Oslo domkirke.

– Kuler kan ikke ta livet av kjærligheten

Preses Olav Fykse Tveit fremhevet at kjærligheten må vinne. Kuler kan ikke ta livet av kjærligheten, sa han.

– Kjærligheten tar ikke slutt, det er en sannhet som må få ny kraft etter det som har skjedd. Vi må vise at det er slik det er og skal være, sa Tveit.

– Motkreftene som vil at det ikke skal være slik er sterke og jeg innrømmer at det kan skremme oss, sa han.

Tveit viste til at mange i kirken har vært motstandere av å gi de homofile rettigheter.

– Vi ser at vi kan lære, noen ganger motvillig. At mangfoldet mellom oss er en gave, en rikdom. Og at mange skeive mennesker har en evne til å utvikle kjærlighet på en måte vi andre ikke kan, sa Tveit.

Han advarer sterkt mot hatet.

– Noen påstår til og med at de kan gjøre slik i religionens navn. Det som har skjedd er ett menneskets ansvar. Ingen andre, heller ikke våre muslimske medborgere, skal måtte ta ansvar for det, sa Tveit.

Beskjed til det muslimske miljøet

Statsminister Støre henvendte seg også direkte til alle muslimer i Norge fra talerstolen.

– Jeg vet at mange av dere kjente det synke i seg da det viste seg at gjerningsmannen tilhører et islamistisk miljø. At mange opplever frykt og uro. Vit dette: Vi står sammen, vi er ett fellesskap og vi har ansvaret for fellesskapet sammen, sa Støre.

Han understreket at demokratiets store kvalitet er at vi kan leve med mangfoldet.

– Ved dramatiske korsveier som dette kan vi ta noen viktige valg hver og en av oss og som fellesskap. Vi kan aktivt velge ikke å bli med ned ekstremismens vei mot splittelse og frykt. Vi kan aktivt hente styrke ved å sammen vende ryggen mot hatet og volden, sa Støre.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) tenner lys under sørgegudstjenesten i Oslo domkirke etter angrepet i Oslo natt til lørdag.

– Nå sørger vi som nasjon

Stortingspresident Masud Gharahkhani fortalte om en samtale han hadde hatt med en dørvakt på London pub.

– Den natta måtte han redde og hjelpe folk. Saman er venn som la egen frykt til side, for å beskytte folk mot et feigt angrep. Saman gråt og er i bunnløs sorg, men han fortalte at han også følte på skam. Fordi han tilfeldigvis er født i samme land som terroristen, sa Gharahkhani.

Han viste til at Stortinget forrige helg heiste regnbueflagget.

– Det skulle være en uke fylt med norske verdier og folkefest. Men nå sørger vi som nasjon, sa Gharahkhani

Kronprinsesse Mette-Marit var til stede under sørgegudstjenesten i Oslo domkirke etter angrepet i Oslo natt til lørdag.