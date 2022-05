I Oslo får du neppe nytt pass før til jul. Noe av problemet er det spesielle papiret.

Den første ledige passtimen i Oslo akkurat nå er 8. november. Med en leveringstid på syv uker vil passet ankomme i romjulen. Det raskeste er å dra til Sarpsborg.

Slik ser det norske passet ut inni. Det er papiret inni passet som er med å skape problemer for leveransen.

15 minutter siden

Etter to år med pandemien ser flere nordmenn frem til utenlandsferie i år.

I en fersk undersøkelse som NTB omtalte lørdag, svarte 4 av 10 at de skal feriere i utlandet i sommer.

Samtidig meldes det om problemer på pass-fronten. Onsdag advarte Politidirektoratet (POD) nordmenn mot å bestille ferie hvis du ikke har gyldig pass. Samtidig varslet POD at leveringstiden for nye pass vil øke til ti uker innen juli. I dag er den på syv uker.

Tidligere har man som regel fått pass innen ti virkedager.

Les også Leveringstiden på pass øker

Dra til Grålum for ledig time

Et annet problem mange passøkere har møtt i år, er at det er lang ventetid for å bestille passtime.

Da Aftenposten sjekket lørdag formiddag, var det ingen ledige passtimer på det sentrale Østlandet før 14. juli. Den første ledige timen er da i Grålum i Sarpsborg, ganske så nøyaktig én times kjøring fra Oslo sentrum.

Rett i nærheten av Oslo er det Ski og Lillestrøm som har de første ledige passtimene. I Ski er det mulig å få passtime 27. juli, mens i Lillestrøm er det ledige timer fra 28. juli.

Her kan du se hele listen:

Fakta Første ledige passtime (oppdatert 21.05.22) Sarpsborg (Grålum): 14. juli Ski: 27. juli Lillestrøm: 28. juli Tynset: 26. august Otta: 20. september Fagernes: 26. september Kongsvinger: 5. oktober Lillehammer: 5. oktober Elverum: 7. oktober Hønefoss: 7. oktober Hamar: 13. oktober Gran: 28. oktober Gjøvik: 8. november Oslo: 8. november Bærum: 10. november Notodden: 16. november Stokke: 17. november Drammen: Ingen ledige passtime tilgjengelig. Grenland: Ingen ledige passtime tilgjengelig. Midtre Hallingdal (Gol): Ingen ledige passtime tilgjengelig. Aftenposten har lørdag formiddag sjekket politiets nettsider for å finne første ledige passtime på det sentrale Østlandet. Oversikten gjelder normal passtime bestilt via internett. Vis mer

Oslo: Første ledige time i november

Den første ledige timen på passkontoret i Oslo er 8. november. Med en leveringstid på syv uker, kan passet først leveres 27. desember. Det vil si om syv måneder.

– Åpningstidene er allerede betydelig utvidet, og det samme er bemanningen. Passkontoret er åpent hver dag hele uken, unntatt helligdager. Det gjelder både Sandvika og Grønland, sier Elisabeth Lund.

Hun er seksjonsleder i Oslo politidistrikt

– Hva kan man gjøre hvis man trenger pass i for eksempel august?

– Sjekk nettsidene våre jevnlig. Det legges fortløpende ut timer når det oppstår ledig, avbestilt time. Husk også at man kan reise med nasjonalt ID-kort med reiserett til EEU/EØS-landene og Sveits. Vi jobber med å legge ut flere timer i august, september og oktober.

– Får dere ikke lagt ut flere timer i juni og juli?

– Vi legger, som sagt, ut timer fortløpende når det oppstår ledighet.

Mangler materiell

Søknader om pass og ID-kort behandles fortløpende og sendes til produksjon. Det er det franske selskapet Thales som produserer og leverer passene etter at passøkeren har vært hos politiet. Thales fikk fornyet sin avtale med Politidirektoratet (POD) i 2016.

Selskapet leverer pass til flere land. Og allerede i mars ble det kjent at det er råvaremangel til passbøker som resulterer i redusert kapasitet hos produsenten.

De nye norske passene ble lansert høsten 2020. Nå er det blitt en mangelvare.

Seksjonssjef i POD, Arne Isak Tveiten, skriver i en e-post til Aftenposten at primært er det forsinkelse i produksjonen av papiret til det norske passet.

«Dette kan skyldes forsinkelse i leveranser fra forskjellige underleverandører», skriver Tveiten. Han legger til at det kan være snakk om vannmerke, trykk eller selve papiret. Papiret til permen skal det visstnok være nok av.

– Hvor har flaskehalsen oppstått?

– Enkelte deler av dette har en kjede av underleverandører. Hvis det stopper opp et sted, forsinker det hele leveransen. Etterspørselen har økt kraftig de siste månedene – fra stort sett alle nasjoner verden over. Det er også noen logistikkproblemer som følge av krigen i Ukraina, svarer Tveiten.

Sendte ut SMS for å minne folk

Politiet estimerer at situasjonen først vil normalisere seg i oktober/november.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes for å være bedre forberedt på etterspørselen etter pass?

– Vi ønsker å være en lærende organisasjon som vil gjøre ting bedre. I denne konkrete saken jobbet vi i fjor med å få flest mulig til å fornye passet selv om de ikke skulle ut på reise på grunn av pandemien, svarer Tveiten.

Han legger til at det ble blant annet sendt ut SMS-er om dette til publikum.

– Men det er forståelig at mange ikke tenker på passet sitt før de bestiller en reise. Og når vi i tillegg får utfordringer hos produsenten, blir situasjonen ekstra vanskelig.

POD har nylig også advart mot å belage seg på nødpass. Produksjonsproblemene påvirker nemlig også nødpass.

Aftenposten har lørdag forsøkt å komme i kontakt med Thales, men ikke fått svar fra selskapet.