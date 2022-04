Mann siktet for å ha drept kvinne i Noresund

En 39 år gammel mann er pågrepet og siktet for å ha drept en 40 år gammel kvinne i Noresund i Krødsherad. Mannen meldte seg selv til politiet.

5. apr. 2022 08:03 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding tirsdag morgen.

Mannen ble pågrepet uten dramatikk ved Modum politistasjon rundt klokken 0.15 natt til tirsdag. Han møtte frivillig opp etter at han selv meldte om hendelsen like over midnatt.

Ifølge politiinspektør Odd Skei Kostveit var kvinnen i live da ambulanse kom frem til stedet, men skadene var såpass omfattende at hun døde.

Politiet vil i løpet av morgentimene starte teknisk etterforskning og tar sikte på et innledende avhør av mannen.