«Brødrene ingen reddet» inngikk delvis forlik

Lars Erik Husom (34) og Martin-Alexander Husom (29), var mandag i forliksmøte med Stord og Kristiansand kommuner.

(Fædrelandsvennen): De to brødrene fra Kristiansand saksøkte kommunene Kristiansand og Stord fordi barnevernet ikke fjernet dem fra rusbelastede foreldre. De tapte sakens første runde, men før ankesaken har de inngått delvis forlik.

Connie Bentzrud

Torgeir Strandberg Journalist

Nå nettopp

KRISTIANSAND/BERGEN: I fjor høst tapte brødreparet Martin-Alexander Husom (29) og Lars Erik Husom (34) et sivilt søksmål rettet mot både Kristiansand og Stord kommune for ikke å ha grepet inn med omsorgsovertagelse etter grov omsorgssvikt fra foreldrene, skriver Fædrelandsvennen.

Aftenposten hadde sist sommer en omfattende reportasje om oppveksten til brødrene. Den fortalte om hvordan barneårene deres ble ødelagt av rus og prostitusjon.

Brødrene mener myndighetene burde grepet inn for å redde dem.

Etter planen skulle begge brødrene fått søksmålene behandlet i lagmannsretten i Bergen 30. august, men mandag ettermiddag inngikk eldstebror, Lars Erik Husom (34) forlik med begge kommunene, mens Martin-Alexander Husom (29), kun har inngått forlik med Stord.

Tilbudet fra Kristiansand er ikke godt nok, ifølge advokaten.

– Tilbudet fra Kristiansand kommune gjenspeilet på ingen måte det Martin har vært utsatt for, og derfor ble det avslått, sier advokat Svein Kjetil Svendsen i Elden Advokatfirma.

Martin Alexander Husom må møte i Gulating lagmannsrett i neste uke.

Krevde opprinnelig 2,3 millioner kroner

Svendsen ønsker ikke å si noe om hvilke beløp det er snakk om i forliket, kun at det ligger langt fra brødrenes opprinnelige krav på 2,3 millioner kroner.

– Nei, jeg kan bare opplyse om at forliket innebærer symbolske summer med tanke på at de begge sliter med PTSD og er uføre etter det de har vært gjennom, sier advokat Svein Kjetil Svendsen.

– Ikke snakk om å møtes på halvveien

Advokaten sier at han har inntrykk av at fullmakten til å forhandle på vegne av Kristiansand kommune var begrenset.

– Da forsvinner jo forutsetningen for en reell rettsmegling. Her var det ikke snakk om å møtes på halvveien. Dermed blir det full runde i lagmannsretten i Bergen neste uke for Martins del, sier Svendsen.