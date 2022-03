Norge henter 5250 ukrainske flyktninger: – Vi jobber intenst

Norge henter 2500 flyktninger fra Moldova. I tillegg hentes 550 ukrainere med behov for sykehusbehandling.

17. mars 2022 17:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er den største humanitære krisen Europa har hatt siden 2. verdenskrig. Mennesker mangler mat, husly og grunnleggende helsehjelp. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Som resultat av krigen har Norge fått en oppfordring fra Moldova om å hente flyktninger. Regjeringen har derfor besluttet å hente 2500 ukrainske flyktninger herfra, sa Støre videre.

Norge skal dessuten ta imot 550 flyktninger som trenger helsehjelp. I første omgang tar Norge sikte på å ta imot 100 pasienter og deres nærmeste pårørende.

Støre poengterte at det er en lang norsk tradisjon for å stille opp for flyktninger.

– Vi jobber nå intenst med dette.

Kan koste milliarder

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) var også til stede på pressekonferansen.

Mehl sa at regjeringen fraråder privat henting av flyktninger.

– De risikerer å ta med dem som ikke har gode hensikter. Vi må vite hvem som kommer hit.

– Når dere advarer mot privat henting, hva er da alternativet for dem som vil bort fra grensen?

– Mange millioner er på flukt, det viktigste vi gjør nå er å bistå naboland. Vi skal også ta imot over 5000. Det er et viktig bidrag, sa Mehl.

Støre supplerte:

– Det er også slik at mange ukrainske flyktninger ikke har søkt asyl, men kommer gjennom egne nettverk. Her er det ukrainske miljøer som hjelper med å ta imot. Det bidrar også i denne «første bølgen».

På spørsmål om hva dette kan komme til å koste, svarte Mehl at det kan være snakk om beløp i milliardklassen.

Hun ville ikke spesifisere hvor raskt regjeringen kan komme i gang med henting, men sa at målet er raskest mulig.

Voksende behov for helsehjelp

Kjerkol poengterte at behovet for sykehusbehandling er voksende. Byrden er størst i Ukrainas naboland. Tre millioner mennesker har allerede flyktet fra Ukraina, ifølge FN.

– Norge står sammen med Europa i vår støtte til Ukraina og skal bidra med helsehjelp og avlastning av helsetjenester i naboland. Vi er klare til å bidra via EUs ordning for sivil beredskap, sa Kjerkol.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt Norges kommuner om å bosette 35.000 flyktninger i 2022.

Regjeringen jobber nå med å øke kapasiteten i kommunene. De vil også se på hvor mange som kan bosettes privat og i regi av kommunen, men poengterte at dette må skje innenfor trygge rammer.

Ifølge Mehl var det usikkert hvor mange barn Norge ville ta imot.

– Men vi stiller opp for kvinner, barn, eldre og andre som er sårbare. Sammensetningen vil vise seg.

Støre: – Vil ikke dele ut merkelapper

På spørsmål fra Aftenposten om hvorvidt Støre var enig i Joe Bidens karakteristikk av Putin som en krigsforbryter, svarte Støre dette:

– Krig er grusomt og bryter grunnleggende menneskelige rettigheter. Vi kommer til å få mange vurderinger om dette, men jeg vil ikke dele ut den type merkelapper.

Han sa videre at Russland holdes ansvarlig for den uprovoserte invasjonen.

– Det er brudd på folkeretten. Putin bærer et enormt ansvar for å ha satt i gang denne krigen.