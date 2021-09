Person død etter knivstikking i Asker

En ung mann er død etter det som trolig er en knivstikking i Åros i Asker. Politiet jakter på en gjerningsperson som ble sett løpende fra åstedet.

Både politiet og brannvesenet rykket ut til Hurumveien i Åros i Asker.

24. sep. 2021 14:01 Sist oppdatert 6 minutter siden

Politiet mottok melding om hendelsen, som skjedde i Hurumveien i Asker, litt over klokken 12.30 fredag ettermiddag.

– Vi rykket ut til en melding om knivstikking rett bak oss her. Nødetatene kom relativt raskt til stedet og fikk startet livreddende behandling av fornærmede, opplyser innsatsleder Brian Skotnes til Aftenposten.

Han forteller at livet ikke var til å redde, og at mannen nå er erklært død.

Slåsskamp med kniv

Ifølge politiet dreier det seg om en ung mann. Politiet har nå fått vite hvem han er.

– Det er litt tidlig for meg å si noe om ham. Han er ikke norsk statsborger, opplyser Skotnes.

Han opplyser at det har vært en slåsskamp mellom to menn. Den ene hadde kniv, og «det fremkommer som om han er omkommet av et knivstikk».

– Vi har også kontroll på en del gjenstander som vi skal undersøke nærmere. bl.a. det vi antar kan være gjerningsvåpenet, sier han.

Politiet har også sikret seg en øks for nærmere undersøkelser. Den ble funnet ca. 150 meter fra åstedet.

Politiet har gått bredt ut i jakten på den antatte gjerningsmannen.

Både politi og bannvesen er på stedet , og det foretas søk etter gjerningsmannen fra helikopter.

På frifot – våpenet ligger igjen

Hypotesen er at knivstikkingen har skjedd utendørs. Politiet har gått bredt ut med ressurser i jakten på den antatte gjerningsmannen, som stakk av til fots. Ifølge Skotnes har de en « relativt greit beskrivelse» av ham.

– Vi går bredt ut og ser for oss ulike scenarioer her. Vi har noen spor. Saken krever en omfattende etterforskning, sier han.

Ut ifra erfaring sier han at de to involverte sannsynligvis har en relasjon.

– Vi anser ham ikke som farlig for andre, sier han om den antatte gjerningspersonen og gjentar at de antar at gjerningsvåpenet ligger igjen på stedet.

Helikopter med på jakten

Politiet har gått ut på Twitter og opplyst at de søker med flere patruljer og helikopter i området. De har også snakket med flere vitner som så den antatte gjerningspersonen løpe fra stedet.