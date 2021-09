Fagforening krever gjennomgang av sikkerheten i Nav

Knivdrapet på en kvinnelig Nav-ansatt ryster ansatte i etaten. Nå mener den største fagforeningen at sikkerheten må gås gjennom på nytt.

Bevæpnet politi utenfor Nav-kontoret på Danmarksplass i Bergen.

20. sep. 2021 16:06 Sist oppdatert 22 minutter siden

En mann i 30-årene knivstakk mandag formiddag to ansatte i Nav. Ofrene ble fraktet til Haukeland universitetssykehus i Bergen for behandling. En kvinnelig Nav-ansatt i 50-årene døde likevel av skadene.

Nå melder den største fagforeningen i Nav at sikkerheten ved Nav-kontorene må gås igjennom.

– Tragisk

– Det er naturlig med en ny gjennomgang av sikkerheten ved Nav-kontorene, sier Elisabeth Steen.

Hun er leder av Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav. NTL er den største fagforeningen i Nav. Steen understreker at det er for tidlig å si noe om hvordan gjennomgangen skal se ut.

– I dag er ikke dagen for å mene noe mer. Denne hendelsen er først og fremst tragisk for de som er berørt. Ofre, pårørende og kolleger, sier hun.

Aftenposten snakket med Steen før det ble kjent at ett av ofrene døde av skadene.

– De gjorde jobben sin

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier på en pressekonferanse i ettermiddag at departementet og Nav vil «gå opp saken».

– Det skulle bare mangle. De gjorde jobben sin, i en av de viktigste delene av velferdssamfunnet, nemlig Nav, sier Isaksen.

– Det er dessverre et faktum at Nav-ansatte utsettes for trusler, og dessverre også for vold. Sikkerheten er et kontinuerlig arbeid, sier Isaksen.

Leder av NTL i Nav Elisabeth Steen under en høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget i fjor.

Knivdrap på Grorud

Nav skjerpet sikkerheten av Nav-kontorene over hele landet etter et dramatisk knivangrep på Grorud i Oslo i 2013.

5. august 2013 ble Anni Rachmawati Godager knivstukket flere ganger i ryggen av en Nav-klient. Godager døde av skadene, etter behandling ved Oslo universitetssykehus. Hun ble 34 år gammel. Gjerningsmannen ble i 2014 dømt til tvungent psykisk helsevern.

Drapet førte til et omfattende arbeid med sikkerhet ved Nav-kontorene.

– Kan ikke barrikadere seg inne

– Det er vanskelig å gardere seg hundre prosent mot alle uønskede hendelser, sier Stein Arne Hammersland.

Hammersland er hovedverneombud for statlige ansatte i Nav. Han sier Nav har tatt «seriøse grep» for å bedre sikkerheten etter drapet på Grorud.

– Det er en balanse. Nav må være åpen, sånn at man også kan møte brukere som ikke kan nås digitalt. Nav kan ikke barrikadere seg inne. Samtidig må man foreta gode risikovurderinger, og ha nulltoleranse både når det gjelder vold og trusler, sier Hammersland.

Han støtter kravet om en ny vurdering av sikkerheten for Nav-ansatte.

– Jeg tenker også at det er helt naturlig med en full gjennomgang etter denne tragiske saken, sier Hammersland.