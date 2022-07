«Centasaurus» oppdaget i flere land

En ny variant av omikron er oppdaget flere steder i verden. Immunolog Anne Spurkland tror det neppe er stor grunn til bekymring.

Tidligere i år ble det oppdaget et utbrudd av den nye omikronvarianten BA. 2.75, som har fått navnet Centasaurus.

En ny variant av koronaviruset er oppdaget i blant annet India, Storbritannia, Australia, Tyskland og Canada, skriver The Guardian.

Torsdag bekreftet også Statens Serum Institut (SSI) i Danmark at det var påvist ett tilfelle der.

Omikronvarianten BA. 2.75. har fått navnet Centasaurus. Den ble først oppdaget i India i mai, og har siden spredt seg raskt der.

– Ikke veldig bekymret

Anne Spurkland, immunolog ved Universitetet i Oslo, mener det er liten grunn til å bli redd av den nye varianten.

– Nå når vi er vaksinert eller har hatt infeksjoner er vi mindre sårbare, og derfor er jeg ikke veldig bekymret. Det er vanskelig å forestille seg at vi kommer tilbake til noe som ligner på mars 2020, med mindre viruset får en dramatisk endring, sier hun.

Spurkland påpeker at nye varianter av korona gjennomgående har vært mer smittsomme enn tidligere varianter, men den har likevel ført til mindre alvorlig sykdom fordi vi har bygget opp immunitet mot koronavirus.

Hun mener det likevel er for tidlig å si hvor godt befolkningen er beskyttet mot denne varianten og om den vil få noen særlig utbredelse i Norge.

– Vi ser den stiger raskt i India, men India har lite BA. 5, som vi har mye av. Og den møter immuniteten vi har, sier Spurkland.

Hun tror også det er liten grunn til å frykte at vaksinene ikke vil virke mot denne varianten.

Ifølge Spurkland har vaksinen så langt gitt god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Fordi den nye varianten ligner på tidligere varianter av omikronvirus tror hun det samme vil gjelde den nye varianten, selv om det er for tidlig å vite sikkert.

«Variant under overvåking»

Det europeiske senteret for sykdomsforebygging- og kontroll (ECDC) vurderte Centaurus-varianten som en «variant under overvåking» den 7. juli.

Det betyr at det kan tyde på at den kan være smittsom eller kan henge sammen med alvorlig sykdom. Bevisene for dette er så langt svake, eller har ikke ennå blitt vurdert, ifølge ECDC.

Det globale helseinstituttet i Genève opplyser at varianten kan være mer smittsom enn BA 5-varianten, som er dominerer i Norge nå.

Verdens helseorganisasjon (WHO) følger også utviklingen tett. Dette fordi mutasjonen sprer seg såpass raskt. Men de mener det for tidlig å slå fast hvor smittsom varianten er, og i hvilken grad den gir alvorlig sykdom.

– Denne undervarianten ser ut til å ha et par mutasjoner i piggproteinet, så vi må følge med på det, sier WHO-forskeren Soumya Swaminathan.

FHI: Vil se varianten i Norge snart

Folkehelseinstituttet sa torsdag til TV 2 at de venter å se det første tilfellet i Norge snart.

– Vi forventer at vi kan komme til å se enkelttilfeller i løpet av de neste ukene. Vi sekvenserer koronaprøver fortløpende, og vi regner med å plukke opp eventuelle BA. 2.75-tilfeller gjennom denne overvåkingen, sier seniorrådgiver i FHI, Torstein Aune, til kanalen.

Han vil ikke utelukke at den nye varianten kan føre til økt smitte i Norge.

– De enkelttilfellene vi forventer å se i Norge i ukene fremover kan komme til å begynne å smitte i befolkningen, med potensial for økt koronasmitte og innleggelser, sier Aune.